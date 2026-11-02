Raphaël Glucksmann critique la primaire Macron et défend ses positions sociales

Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place publique, critique la primaire Macron, soutient la grève et propose des mesures contre l'antisémitisme pour la présidentielle.

Raphaël Glucksmann, figure du mouvement Place Publique et candidat soutenu par le Parti Socialiste à l'élection présidentielle, a multiplié les interventions ces derniers jours pour clarifier sa position politique. Il a notamment rejeté avec fermeté l'initiative de la primaire proposée par Gabriel Attal, la qualifiant d'événement correspondant uniquement à ceux qui assument le bilan du macronisme, une orientation qui ne correspond pas à son histoire politique. Parallèlement, il s'est dit prêt à descendre dans la rue lors de la grève générale du 5 novembre, tout en critiquant l'atmosphère installée par les militants insoumis et en demandant aux lycéens de faire attention aux promesses gouvernementales.

Critique de la primaire Macron

Dans une déclaration directe, Raphaël Glucksmann a exprimé son désaccord total avec la primaire des démocrates proposée par Gabriel Attal. Il a affirmé que cette initiative était la primaire de ceux qui assument le bilan du macronisme et que ce n'était pas son histoire. Cette prise de position s'inscrit dans une stratégie de distinction claire entre son mouvement et le camp présidentiel actuel. Glucksmann entend ainsi se positionner comme une alternative crédible à gauche, sans se laisser absorber par les dynamiques internes du parti majoritaire. Il cherche à attirer les électeurs lassés par les deux camps traditionnels, en proposant une vision qui ne se reconnaît ni dans la droite libérale ni dans la gauche parlementaire traditionnelle. Son refus de participer à ce processus témoigne de sa volonté de garder une indépendance stratégique forte dans la course à l'élection présidentielle.

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Initiatives contre la haine raciale

Raphaël Glucksmann a également lancé une proposition ambitieuse concernant l'éligibilité des candidats. Il souhaite que les personnes condamnées pour injure raciale ou incitation à la haine raciale ou antisémitisme ne puissent plus être élues. Cette mesure vise à protéger l'intégrité du débat démocratique et à sanctionner les discours de haine par une exclusion politique. Il s'agit d'une proposition qui résonne particulièrement dans le contexte actuel de montée des extrémismes et de polarisation sociale. En liant condamnation pénale et inéligibilité, Glucksmann cherche à renforcer l'État de droit et à garantir que les représentants de la nation ne soient pas ceux qui ont cherché à diviser la société. Cette idée fait écho à ses engagements passés contre l'antisémitisme et pour la cohésion républicaine. Elle vise à dissuader les candidats extrêmes de se présenter et à responsabiliser l'ensemble des acteurs politiques dans leur langage public.

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Engagement lors des mobilisations sociales

Sur le plan des mobilisations sociales, Raphaël Glucksmann a annoncé qu'il soutenait la grève générale du 5 novembre et qu'il serait dans la rue. Il critique également le climat irrespirable de fin de mandat décrit par Emmanuel Grégoire, maire PS de Paris. Il accuse les militants insoumis d'installer une atmosphère détestable via leur propagande haineuse. Concernant la colère lycéenne, il estime qu'en France, on a sacrifié la voie et la formation professionnelles. Il assure que le gouvernement a tenté, pendant plus d'un mois et demi, le pourrissement. Il appelle les lycéens à faire attention à obtenir les avancées promises par le gouvernement tout en reconnaissant que la baisse du prix du gazole est un pas positif mais insuffisant. Ces prises de position visent à montrer une solidarité active avec les mouvements sociaux tout en gardant un regard critique sur les responsabilités de chacun.

Contexte politique et positions

Raphaël Glucksmann, candidat PS-Place publique à la présidentielle, a également exprimé son regret qu'il n'y ait pas eu de moment d'unité nationale lors de l'hommage aux victimes de l'attentat de Trappes. Il critique également la clarté du positionnement du RN de la part de David Lisnard, maire LR de Meaux. Ces interventions multiples démontrent une campagne axée sur la clarification des enjeux et la proposition de solutions concrètes. Il cherche à rassembler les citoyens autour de valeurs républicaines fortes et d'une politique sociale protectrice. Son approche combine fermeté face aux discours de haine et ouverture au dialogue social. Il tente de créer un pont entre les aspirations de justice sociale et le respect des institutions démocratiques. Sa stratégie repose sur une critique constante du macronisme tout en évitant les alignements traditionnels qui ont conduit à la crise politique actuelle.