Raphaël Glucksmann critique Jean-Luc Mélenchon et propose un chèque énergie à 500 euros

Raphaël Glucksmann propose un chèque énergie jusqu'à 500 euros et une taxe sur les méga héritages de plus de deux millions d'euros.

Raphaël Glucksmann, candidat PS- Place Publique à la présidentielle, multiplie les prises de position sur la gauche, la guerre en Ukraine, la fiscalité et le pouvoir d'achat. Dans une série de déclarations rapportées par plusieurs titres de presse, il vise en particulier Jean-Luc Mélenchon, qu'il accuse de défendre des positions proches de celles du Kremlin. Ces propos interviennent alors que le gouvernement doit accepter une revalorisation anticipée du Smic au 1er décembre, avec un montant au-delà de 1.500 euros net, contre 1.477 euros actuellement.

Raphaël Glucksmann attaque Jean-Luc Mélenchon sur plusieurs dossiers

Raphaël Glucksmann affirme que Jean-Luc Mélenchon récite les éléments de langage fournis par le Kremlin à propos de la guerre en Ukraine. Cette accusation constitue l'une des critiques les plus directes formulées par le candidat socialiste contre son concurrent de gauche.

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Le candidat de Place Publique estime aussi que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas devenir président de la République, car il fait trop peur selon lui. Il considère que son parti doit mettre fin à ce qu'il appelle l'hégémonie de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche.

Lors de la manifestation du 5 novembre, Raphaël Glucksmann a été hué. Interrogé sur ce mouvement de désapprobation, il a reconnu l'existence d'une hostilité à son égard, tout en affirmant que cette opposition reflète un combat politique contre la domination de La France insoumise à gauche.

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Édouard Philippe et l'unité nationale après l'attentat de Trappes

Raphaël Glucksmann juge que les propos d'Édouard Philippe sur les Français issus de l'immigration constituent une faute politique grave. Il estime que l'ancien Premier ministre a commis une erreur qui dépasse le simple débat de déclarations.

Le candidat revient également sur l'attentat raciste de Trappes. Il dénonce ce qu'il présente comme un drame national qui n'a pas suscité suffisamment d'unité nationale, selon lui, dans la réaction politique qui a suivi.

Raphaël Glucksmann se présente par ailleurs comme le seul candidat capable de battre l'extrême droite. Il soutient que cet objectif impose de dépasser les clivages habituels de la gauche, sans préciser dans les éléments disponibles les modalités concrètes de cette stratégie.

Retraites, chèque énergie et taxation des héritages

Sur la retraite, Raphaël Glucksmann affirme qu'il n'est pas possible de faire la retraite à 60 ans, mais qu'il est possible de mener une réforme plus juste. Cette position le place en décalage avec une partie de la gauche sur l'âge de départ.

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Sur le pouvoir d'achat, il demande d'augmenter le chèque énergie jusqu'à 500 euros, afin de répondre à la hausse du prix des carburants. Il défend également une taxation des méga héritages au-dessus de deux millions d'euros, une mesure qu'il présente comme une réponse à la question de la justice fiscale.

Enfin, Raphaël Glucksmann déclare avoir refusé plusieurs postes de ministre sous Emmanuel Macron. Il affirme que les offres ont été nombreuses depuis le début, un point qu'il met en avant pour justifier son indépendance politique vis-à-vis de la majorité présidentielle.