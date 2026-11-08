Raphaël Glucksmann critique Édouard Philippe et propose des réformes sociales majeures

Le candidat PS Raphaël Glucksmann dénonce la faute d'Édouard Philippe et détaille sa plateforme : Smic, retraite et taxation des héritages pour la présidentielle.

Le candidat à la présidentielle sous l'étiquette Place Publique, Raphaël Glucksmann, a exprimé une vive opposition face aux déclarations récentes d' Édouard Philippe concernant les Français issus de l'immigration. Dans une déclaration ferme, le dirigeant du parti socialiste qualifie ces propos de faute politique grave, marquant une distance claire avec la droite française sur les questions identitaires et sociales.

Définition de la sincérité politique

Raphaël Glucksmann revient sur sa récente interview sur la place publique, déclarant que la sincérité peut constituer un atout gagnant en politique. Il insiste sur la nécessité d'une honnêteté intellectuelle face aux problèmes structurels du pays, rejetant les stratégies populistes au profit d'une approche plus transparente des enjeux sociétaux actuels.

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Refus des postes ministériels sous Macron

Depuis le début de sa trajectoire, Raphaël Glucksmann a refusé toutes les offres qui lui ont été faites, bien qu'elles aient été nombreuses. Le candidat explique n'avoir jamais accepté de postes de ministre sous Emmanuel Macron, choisissant ainsi de rester indépendant et de préserver l'autonomie de son mouvement Place Publique au sein du paysage politique français.

Stratégie contre l'extrême droite

Le responsable social-démocrate estime que son camp est le seul à pouvoir battre l'extrême droite avec efficacité. Il considère que l'union des forces républicaines et progressistes est indispensable pour contrer la montée des idées radicales, positionnant son parti comme un pivot incontournable dans la configuration politique actuelle de la France.

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Critique de la stratégie de Mélenchon

Raphaël Glucksmann affirme que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas devenir président de la République car il inspire trop de peur auprès d'une large partie de l'électorat. Il rejette également l'idée de pouvoir faire la retraite à 60 ans tout en promettant une réforme plus juste, ce qui a provoqué une hostilité marquée lors de la manifestation du 5 novembre où il a été hué.

Priorités économiques et sociales

Face aux préoccupations matérielles des citoyens, Raphaël Glucksmann propose d'augmenter le chèque énergie jusqu'à 500 euros pour lutter contre la précarité énergétique. Il exige également une revalorisation immédiate du Smic de 100 euros et une augmentation générale des salaires, tout en plaçant la taxation des méga héritages au-dessus de deux millions d'euros comme une mesure clé de justice sociale.