Raphaël Glucksmann appelle la gauche à se mobiliser pour 2027 et défend le patriotisme

L'eurodéputé Raphaël Glucksmann, invité sur France Inter, lance un appel à la gauche démocrate pour qu'elle se rassemble et gagne l'élection présidentielle de 2027. Il estime que son espace politique est le seul à pouvoir battre l'extrême droite et publie un livre intitulé "la gauche est patriote" pour convaincre.

Raphaël Glucksmann , député européen du parti Place publique, était l'invité du Grand entretien de la matinale de France Inter ce mercredi, à la veille de la sortie de son livre "Nous avons encore envie" chez Allary.

Dans cette intervention, il a expliqué qu'il se donnait pour mission de convaincre la gauche démocrate et républicaine qu'elle peut remporter l'élection présidentielle de 2027. Selon lui, l'espace politique qu'il représente est le seul capable de battre l'extrême droite, car les Français ne voudront pas d'un ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron pour assurer la continuité de la même politique.

Il fait référence aux 13,8 % des voix obtenues par sa liste "Réveiller l'Europe" lors des dernières élections européennes, un résultat qui a selon lui réveillé un espoir chez les citoyens qui croient encore à la solidarité sociale, à la République, à la démocratie et à l'Europe. Il promet de consacrer toute son énergie à réveiller cet espace politique. Raphaël Glucksmann a tempéré toutefois sur son éventuelle candidature personnelle.

Dans des propos rapportés par Le Nouvel Obs mardi, il déclarait : "Ma détermination est totale, mais je suis convaincu que nous choisirons la bonne personne. Si je ne suis pas cette bonne personne, ce ne sera pas moi.

" Il sort néanmoins un livre intitulé "la gauche est patriote" dans lequel il lance un appel vigoureux à la gauche de reprendre le combat du patriotisme contre l'extrême droite. Il estime que si la gauche ne parvient pas à défendre un projet pour la France, à montrer plus de passion française, plus de fierté française et plus d'agenda de souveraineté que les "patriotes de pacotille" de l'extrême droite, elle subira une nouvelle défaite comme par le passé.

Ce livre et cette tribune médiatique s'inscrivent dans un contexte de réflexion stratégique pour la gauche française à l'approche de l'élection présidentielle de 2027. Raphaël Glucksmann tente de redéfinir le positionnement de sa famille politique, en insistant sur la nécessité de parler aux Français sur le thème de la nation et du patriotisme, des sujets traditionnellement occupés par l'extrême droite.

Il cherche à rassembler une gauche démocrate et républicaine autour d'une ambition collective de victoire, tout en laissant planer le doute sur son propre rôle futur. Son intervention à France Inter et la publication de son livre visent à peser dans le débat interne et à proposer une ligne politique qui pourrait permettre de proposer une alternative crédible à la fois à la majorité présidentielle et au Rassemblement National.

La référence aux 13,8 % aux européennes est utilisée comme un argument pour prouver la viabilité d'une telle force politique





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