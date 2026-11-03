Raphaël Arnault auditionné dans l'affaire Quentin Deranque

Le député Raphaël Arnault a été entendu par la SDAT à propos de la mort de Quentin Deranque. Son avocate dénonce des attaques politiques et dépose plainte.

Le député La France Insoumise Raphaël Arnault a été entendu fin octobre, plus précisément le 29 octobre, par la sous-direction antiterroriste ( SDAT) dans le cadre de l'enquête judiciaire concernant la mort du militant d'extrême droite radicale Quentin Deranque survenue en février dernier à Lyon.

Détails de l'audition libre

L'avocate de Raphaël Arnault, Me Chirinne Ardakani, a confirmé que son client s'est présenté en audition libre dans les locaux de la SDAT sans être placé en garde à vue ni mis en examen pour cette étape précise.

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Elle a précisé que les faits évoqués lors de cet entretien étaient qualifiés de relativement mineurs et qu'elle ne pouvait révéler leur nature exacte en raison du secret de l'instruction qui s'applique au dossier.

Me Ardakani a insisté sur l'absence de lien direct ou indirect entre Raphaël Arnault et la commission de violences ayant entraîné le décès de Quentin Deranque.

L'avocate a également affirmé que l'audition ne portait pas sur une participation à des actes préparatoires visant à commettre des violences ni sur une association de malfaiteurs.

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Réactions et accusations politiques

Me Chirinne Ardakani a vivement condamné toute implication supposée de son client, qualifiant ces rumeurs de pure diffamation organisée dans un but politique par ses adversaires.

Elle a accusé les mouvances identitaires et néonazies de mener une campagne systématique via les réseaux sociaux et leurs médias affiliés pour nuire à l'image du député insoumis.

L'avocate a également dénoncé les mises en cause nominatives émanant du Premier ministre Sébastien Lecornu, du garde des Sceaux Gérald Darmanin et du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.

Elle estime que ces autorités hiérarchiques directes créent un lien fallacieux entre Raphaël Arnault et les faits de violence alors qu'elles devraient respecter la procédure pénale.

Contexte de la mort de Quentin Deranque

Quentin Deranque est décédé après avoir été violemment frappé au sol par plusieurs personnes encagoulées lors d'une altercation survenue en marge d'une conférence de Rima Hassan.

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Cette bagarre opposait des militants d'ultragauche et d'ultradroite à Lyon, événement tragique qui a déclenché une enquête complexe impliquant de nombreuses personnes.

Raphaël Arnault est le cofondateur du mouvement antifasciste la Jeune Garde, aujourd'hui dissous, dont certains membres sont soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire.

Poursuites judiciaires et prochaines étapes

Me Chirinne Ardakani a annoncé une offensive judiciaire immédiate avec le dépôt de deux plaintes mardi matin et une troisième prévue pour l'après-midi du même jour.

Ces actions visent à dénoncer les violations du secret de l'instruction, les attaques en diffamation et les menaces de mort reçues par Raphaël Arnault et son entourage.

L'avocate a prévenu que toute imputation de responsabilité morale, politique ou pénale serait systématiquement suivie d'une nouvelle plainte pour diffamation.

Dans ce dossier politiquement sensible, quatorze personnes sont actuellement poursuivies pour meurtre ou complicité, incluant des proches du député mis en examen.