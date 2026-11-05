Raphaël Arnaud auditionné Sdat après la mort de Quentin Deranque

Le député Raphaël Arnault est entendu par la Sdat dans l'enquête sur la mort de Quentin Deranque. La famille critique sa conférence à Villeurbanne pour des raisons de sécurité.

Le député de La France Insoumise Raphaël Arnault a été auditionné par la Sous-direction antiterroriste de la police nationale. Cette rencontre officielle s'est déroulée le 29 octobre dans les locaux de la brigade spécialisée. L'audition s'inscrit dans le cadre large de l'enquête judiciaire en cours sur la mort tragique de Quentin Deranque à Lyon.

Audition libre et cadre judiciaire strict

Raphaël Arnault s'est présenté à cette convocation sous le statut d'audition libre. Ce dispositif permet à une personne de répondre aux questions des enquêteurs sans être mise en examen formellement à ce stade. L'avocate du député, Me Sophie Leclerc, a précisé que les faits reprochés étaient jugés mineurs par la défense. Elle a affirmé que son client cooperait pleinement avec les autorités judiciaires.

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L'enquête remonte aux événements violents survenus le 14 février dernier à Lyon. Quentin Deranque, militant d'extrême droite, avait été battu à mort dans la rue. Les faits se sont produits après une altercation entre des groupes d'ultragauche et d'ultradroite. Cette bagarre éclatait en marge d'une conférence organisée par Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Quatorze personnes ont d'ores et déjà été mises en examen pour meurtre ou complicité.

Percée sécuritaire et controverse de la conférence

La polémique s'intensifie autour de la tenue d'une conférence publique par Raphaël Arnault à Villeurbanne. L'événement devait initialement se tenir jeudi dans un bar de la ville voisine. Il était axé sur la promotion de son ouvrage intitulé Antifasciste. La mairie de secteur avait annulé cette programmation initiale pour des motifs liés à la sécurité publique.

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Malgré l'annulation municipale, l'événement a été maintenu pour le vendredi suivant. Raphaël Arnault a affirmé vouloir exercer sa liberté d'expression dans un cadre sécurisé. Il a joint sa voix à celle de la députée LFI du Rhône, Anaïs Belouassa-Cherifi. Ensemble, ils ont réclamé à la préfecture de Rhône-Alpes des mesures strictes.

Les deux élus estiment que les autorités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires. Leur objectif est de garantir la sécurité des participants tout au long de la soirée. La préfecture et la police ont engagé des discussions intenses. Elles visent à résoudre les questions d'ordre public soulevées par cet affrontement politique.

Réactions de la famille et implications de la Jeune Garde

La famille de Quentin Deranque a exprimé son profond mécontentement face à cet événement. Fabien Rajon, l'avocat représentant la famille, a publié un communiqué officiel. Il dénonce le manque de dignité et de décence de la part de Raphaël Arnault. La famille regrette que le député ait choisi de tenir sa réunion dans l'agglomération lyonnaise.

Le lieu du crime ayant coûté la vie à Quentin est situé précisément dans cette zone. La famille explique qu'elle tente de se consacrer à son deuil. Elle souhaite préserver son apaisement tout en défendant ses intérêts. Fabien Rajon rappelle que la famille respecte la présomption d'innocence due à Raphaël Arnault.

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Un lien direct existe entre l'audition et l'organisation politique Jeune Garde. Ce mouvement antifasciste est aujourd'hui dissous. Il a été cofondé par Raphaël Arnault lui-même. L'attaché parlementaire du député figure parmi les suspects mis en examen dans cette affaire.

Les enquêteurs de la Sdat examinent si les propos tenus par le député relèvent de la simple opinion ou d'une incitation. La complexité du dossier réside dans la coexistence de droits fondamentaux. La liberté d'expression s'oppose à la nécessité de prévenir l'incitation à la haine. L'issue de cette audition influencera probablement la suite de la procédure pénale.