Raoul Chichin rejoint Vianney sur scène deux mois après la mort de Catherine Ringer

Deux mois après le décès de Catherine Ringer, Raoul Chichin accompagne Vianney à Lyon pour un hommage musical émouvant, perpétuant l'héritage artistique de sa mère.

Le jeudi 12 novembre 2026, la scène musicale française a vécu un moment d'une intensité particulière lors de la présence de Raoul Chichin aux côtés de Vianney. Cette apparition marquait le retour remarqué du fils de la regrettée Catherine Ringer, deux mois seulement après la disparition tragique de son père et de sa mère, créatrices du groupe Rita Mitsouko.

Un retour émotionnel sur la scène de Lyon

Ce jeudi 12 novembre 2026, Raoul Chichin a accompagné Vianney lors d'une prestation à Lyon, ville où le chanteur a passé un mois entier pour écrire, composer et enregistrer son nouvel album. Ce projet, intitulé simplement Vianney, a vu le jour dans un environnement isolé, sans aucun ordinateur, privilégiant ainsi un son brut et authentique. La collaboration entre les deux artistes s'est révélée être un hommage indirect mais puissant à l'héritage musical laissé par Catherine Ringer et Fred Chichin.

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De l'annulation des concerts à la reprise progressive

Avant cette performance à Lyon, Raoul Chichin avait dû suspendre ses activités artistiques en raison du deuil. Le 17 septembre 2026, il avait annoncé via Instagram qu'il ne se produirait ni au Bar Gallia avec Family Affair, ni à l'Amaluna. Cette décision de pause forcée a duré huit jours, avant que le musicien ne rejoigne Vianney à Montpellier le vendredi 25 septembre 2026 avec son groupe. Cette série de concerts a permis à l'entourage proche de saluer la mémoire de l'icône des Rita Mitsouko directement au cours des cérémonies.

Les liens familiaux et artistiques révélés

La mémoire de Catherine Ringer a été saluée par de nombreuses figures de la chanson française, dont Marc Lavoine. Ami proche de la chanteuse depuis plusieurs décennies, Marc Lavoine a évoqué leur premier échange marquant au milieu des années 1980. Il se souvient qu'en 1985, il lui avait demandé des yeux si elle était là pour les bonnes raisons, à quoi elle aurait répondu : Rassure-toi, je suis là pour les bonnes raisons. Ces souvenirs illustrent la profondeur du lien qui unissait les artistes de cette génération.

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La poursuite de l'héritage artistique familial

La participation de Raoul Chichin à la tournée de Vianney symbolise la continuité de l'héritage artistique de la famille Chichin. Alors que Fred Chichin et Catherine Ringer ont laissé une empreinte indélébile sur la scène française, leur fils semble choisir la musique comme voie pour honorer leur souvenir. Cette collaboration avec un artiste de la génération actuelle montre comment la transmission se fait non seulement par le sang, mais aussi par le partage de la passion pour la création musicale.

L'impact durable de la disparition de Catherine Ringer

La mort de Catherine Ringer a profondément marqué l'industrie du divertissement en France. Ses obsèques ont rassemblé de nombreux proches, témoignant de l'impact qu'elle a eu au-delà de sa carrière musicale. Le fait que Raoul Chichin, après un deuil difficile, ait choisi de remonter sur scène avec un artiste majeur comme Vianney souligne la résilience de la famille. Cet acte artistique renforce également la visibilité de la mémoire de Catherine Ringer auprès d'un public plus jeune, assurant que son œuvre continue d'inspirer les nouvelles générations.