La reine Rania de Jordanie a accueilli sa deuxième petite-fille, Amina, née le dimanche 16 février 2023 de son fille, la princesse Iman, et son époux, Jameel Alexander Thermiotis. La reine a partagé la bonne nouvelle sur son compte Instagram avec quatre photos de la famille.

Le 16 février, la reine Rania de Jordanie a annoncé la nouvelle du deuxième enfant de sa fille, la princesse Iman, avec son mari, Jameel Alexander Thermiotis . La reine a partagé quatre photos sur son compte Instagram montrant la princesse Iman avec son nouveau-né, son mari et la famille royale , qui a accueilli avec joie la petite Amina. « Ma chérie Iman est maintenant maman », a écrit la reine Rania dans la légende de ses photos.

« Nous sommes reconnaissants et ravis de rencontrer Amina, la nouvelle bénédiction de notre famille », a-t-elle ajouté, félicitant les jeunes parents et leur souhaitant la bénédiction de Dieu. Avec l'arrivée de la petite Amina, Rania de Jordanie devient grand-mère pour la deuxième fois. En août dernier, elle avait accueilli son premier petit-enfant, le fils de Hussein et de Rajwa Al-Saif. Depuis, la reine s'est investie pleinement dans son rôle de grand-mère, passant le plus de temps possible avec Iman et même la tenant compagnie lors de ses réunions professionnelles. Lors d'un déjeuner organisé à Amman en décembre dernier, Rania avait déclaré que le temps passait trop vite lorsqu'elle était avec Iman et qu'elle était extrêmement reconnaissante envers la petite fille qui avait apporté tant de joie dans sa vie. Il n'y a aucun doute qu'elle serait tout aussi comblée par l'arrivée de sa deuxième petite-fille.





