Randstad révèle une baisse de ses résultats financiers et des perspectives décevantes

Le spécialiste de l'intérim et du recrutement Randstad a publié ses résultats trimestriels, indiquant une baisse significative de certains de ses principaux indicateurs financiers. La société a enregistré une perte nette de 149 millions d'euros pour la période, principalement attribuée à une dépréciation du goodwill et à des ajustements de la juste valeur et des dépréciations sur prêts et engagements financiers. Malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, les perspectives de Randstad pour le trimestre en cours ont déçu les analystes, soulignant les conditions de marché difficiles pour le secteur.

Malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, les perspectives de Randstad pour le trimestre en cours ont déçu les analystes, soulignant les conditions de marché difficiles pour le secteur. \Les turbulences financières et politiques sur des marchés tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont poussé les employeurs à réduire les embauches et à dissuader les salariés de changer d'emploi. Les entreprises de recrutement ont publié des prévisions pessimistes et des avertissements sur leurs profits dans les dernières semaines. Le chiffre d'affaires organique par jour ouvrable du quatrième trimestre 2024 a diminué de 5,5% sur un an, et les prévisions pour 2025 indiquent une dégradation supplémentaire, avec une croissance du chiffre d'affaires organique en janvier en ligne avec les tendances des derniers trois mois de 2024. \Randstad prévoit que la marge brute du premier trimestre 2025 sera légèrement plus élevée en séquentiel et que les dépenses d'exploitation seront légèrement inférieures à celles du trimestre précédent. Cependant, les analystes d'ING ont qualifié ces perspectives de « décevantes », soulignant que la performance semble principalement attribuée au taux de change. Degroof Petercam a abaissé sa recommandation sur la valeur de « conserver » à « alléger », citant la faiblesse persistante de la dynamique des ventes, un flux de trésorerie disponible décevant et une visibilité limitée sur les bénéfices. ODDO BHF et J.P. Morgan ont tous deux maintenu leurs recommandations à « neutre », soulignant des résultats trimestriels conformes aux attentes mais avec des éléments exceptionnels importants, des dépréciations et des perspectives prudentes pour le premier trimestre 2025.





