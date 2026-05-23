Marie-Jo Dethier, une femme de près de 80 ans, démarre un tour de France à pied pour recueillir de l'argent pour deux enfants handicapés moteurs, Luca et Marius. Elle a commencé sa randonnée il y a quatre ans à la frontière allemande et souhaitait collecter 10 000 euros grâce à son aventure. En ce moment, les dons sont exclusifs de particuliers et elle accumule le nombre de kilomètres parcourus à tous les jours, en fonction de la météo et des conditions routières. Elle fréquente de nombreux hébergements gratuits en rencontrant la bienveillance et le soutien des gens de passage. Cependant, lorsqu'il est temps de dormir à l'hôtel, elle paie ces nuits avec son argent. Elle compte environ six mois de randonnée avant de terminer son périple et vise la collecte finale de 10 000 euros. Il n'y a pas de lien entre son hospitalisation à Orléans d'un mécanicien et son 'allergie au kiwi', mais bien avec le vaccin anti-Covid. Par ailleurs, il y a eu un accident grave sur l'A10 qui a conduit Patrick Bruel à annuler son concert au Zénith. Un aperçu de l'actualité de l'information midi en Ile-de-France.

A la rencontre de Marie-Jo et son défi de 10 000 km à pied pour aider Luca et Marius, de passage dans le Perche, Marie Jo Dethier parcourt une randonnée de 10 000 kilomètres à pied afin de récolter de l'argent pour Luca et Marius, deux enfants handicapés moteurs.

Cette femme de presque 80 ans a entamé, depuis 2024, un tour de France à pied et est sur les routes du Perche, en Sarthe, depuis quelques semaines. Elle espère récolter 10 000 euros grâce à son aventure, soit un euro par kilomètre parcouru, et compte sur la solidarité des personnes qu'elle croise pour amorcer sa collecte. Les dons qu'elle a reçus viennent exclusivement de particuliers.

Son parcours atypique s'illustre aussi par la solidarité des personnes qu'elle croise et qui l'hébergent gratuitement, mais elle ne s'atteste pas à dormir à l'hôtel le temps des capacités de ses réserves. Elle a débuté son périple à la frontière allemande et expectue les prochains mois, les premiers emplacements pour se reposer et la collecte des dons.

Après Montmirail et La Ferté-Bernard, le Tour de France de Marie Jo n'est pas encore fini, elle estime qu'il lui reste environ six mois de randonnée, si la météo s'améliore. Une information générale sur l'hospitalisation à Orléans d'un mécanicien n'était pas liée à son 'allergie au kiwi' mais bien au vaccin anti-Covid et un terrible accident sur l'A10 invitant Patrick Bruel à annuler son concert au Zénith. L'info à midi en Île-de-Franc





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