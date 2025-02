Rando Roquefort 47 : Assemblée Générale et Bilan Positif

L'association Rando Roquefort 47 a tenu son assemblée générale le 20 janvier, marquant un bilan positif de l'année écoulée avec de nombreuses sorties et moments conviviaux partagés. Le président, Raymond Raulet, annoncera son départ à l'issue de la saison. L'association propose un calendrier de sorties et un système de covoiturage, ainsi que trois types de randonnées : des sorties d'une demi-journée, des randonnées à la journée avec visites patrimoniales, et une sortie annuelle de quatre jours.

L'association Rando Roquefort 47 a tenu son assemblée générale lundi 20 janvier en présence de Jean-Louis Chau-Van, premier adjoint délégué aux associations, et de 23 des 30 adhérents. Le président, Raymond Raulet, a annoncé qu'il laissera son poste à l'issue de cette saison. L'association s'est illustrée par un calendrier de sorties et un système de covoiturage mis en place chaque début de mois. Environ 70 randonnées ont été menées en 2024 par les accompagnateurs sur les sentiers du 47.

Une convention a été signée le 5 février entre le CRDA et l'hôpital Agen-Nérac, permettant aux élèves de donner des concerts dans le service de soins palliatifs, mais pas seulement. Trois types de sorties ont eu lieu: des sorties d'une demi-journée, bi-hebdomadaires, le jeudi (13h30 en hiver et 8h30 à la belle saison) et le samedi, à 8h45. Les randonnées mensuelles à la journée, mêlant marche et visite patrimoniale, ont emmené les adhérents à Laugnac, La Romieu, Beauville, avec visite guidée du château, et à Montesquieu, avec la découverte d'un producteur de kakis. Enfin, la sortie annuelle de quatre jours a eu lieu à Saint-Chély-d’Aubrac, l'occasion d'explorer Nasbinals, Bozouls et Belcastel.Les moments conviviaux ne sont pas oubliés : goûters, apéros mensuels et repas de fin d'année au restaurant. Le bilan financier, présenté par Marie-Do Lapeyry, est positif, les cotisations étant fixées à 30 euros. Pour la nouvelle saison : les sorties du lundi, à 13h30, remplacent celles du samedi matin. Les journées à thème continuent avec une sortie raquettes en mars, à Sainte-Marie-de-Campan, une visite commentée de Layrac et de son prieuré en avril, une marche et visite d'une ferme trufficole à Pennes-d’Agenais en mai et, enfin, un séjour de quatre jours et trois nuits à Cadéac pour découvrir les Pyrénées.





