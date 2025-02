Randal Kolo Muani : Un Début Explosif à la Juventus

L'attaquant français de 26 ans a marqué cinq buts en trois matchs de Serie A, subjugant les supporters bianconeri. Thiago Motta et Manuel Locatelli expriment leur satisfaction face à ses performances et son impact positif sur l'équipe.

Avec cinq buts inscrits en seulement trois matchs, Randal Kolo Muani a déjà conquis les supporters de la Juventus . L'attaquant international français de 26 ans a marqué lors de sa première apparition, contre Naples, avant d'enchaîner avec deux doublés contre Empoli et Côme. Une belle série qui peut continuer à l'occasion de la réception du PSV Eindhoven pour le barrage aller de Ligue des champions, ce mardi 11 février (21h).

\\\« Il élève le niveau de l'équipe » À la veille de ce rendez-vous européen, Thiago Motta a lui aussi exprimé sa satisfaction vis-à-vis de ces performances. « Il s'est très bien débrouillé, mais ses coéquipiers aussi. Il s'agit d'un collectif, d'une équipe. Randal, avec ses qualités, élève le niveau de l'équipe. Il s'en sort également très bien parce que ses coéquipiers l'aident beaucoup », a déclaré l'entraîneur italien en conférence de presse, lundi. Le capitaine Manuel Locatelli a également eu un mot pour le Français : « C'est un type formidable. Nous connaissions ses qualités, il s'est très bien comporté et c'est vraiment un bon gars. Quand on a affaire à des gens comme ça, c'est toujours plus facile de travailler ». Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus sans option d'achat par le Paris Saint-Germain





Juventus Randal Kolo Muani Ligue Des Champions Serie A Thiago Motta

