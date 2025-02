Randal Kolo Muani : La Juventus vise un prêt prolongé avec option d'achat

Randal Kolo Muani, après un début de saison fulgurant avec la Juventus, pourrait rester à Turin plus longtemps. Le club italien envisage un second prêt avec option d'achat pour l'attaquant français, prêté par le PSG.

Randal Kolo Muani , depuis son arrivée spectaculaire dans le Piémont, a connu une soirée moins brillante mardi soir contre le PSV Eindhoven. L'attaquant français, qui avait marqué cinq buts lors de ses trois premiers matchs, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets ni à délivrer une passe décisive lors de la courte victoire (2-1) de la Juventus en Ligue des champions. Cela n'entache cependant en rien son impressionnante réussite.

La Juventus, déjà convaincue qu'elle doit se battre pour conserver son joueur, envisage même un prolongement de son prêt, qui expire en juin. D'après la Gazzetta dello Sport, les Bianconeri examineraient déjà la possibilité de prolonger le séjour de Kolo Muani, prêté par le Paris Saint-Germain pour la saison. La confirmation de cette ambition est venue hier soir du directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, qui a évoqué « les relations excellentes entre les deux clubs ».Que Randal Kolo Muani retourne à Poissy revigoré cet été, ou qu'il soit (bien) vendu à son retour grâce à une saison prolifique, le PSG sortira gagnant de cette affaire. La Juventus, de son côté, souhaite anticiper la situation. Les dirigeants turinois s'attendent à ce que de nombreux clubs se battent pour l'acquisition de Kolo Muani, surtout s'il poursuit sa série de buts. En coulisses, les manœuvres ont déjà commencé. La Juventus aimerait obtenir un second prêt la saison prochaine, mais cette fois avec une option d'achat d'environ 40 à 45 millions d'euros, afin de répartir l'investissement. Il reste à savoir si ce montage et ce montant pourraient convaincre le PSG, qui a déboursé 95 millions d'euros pour s'attacher les services de Kolo Muani en 2023. Placardisé au PSG par Luis Enrique, Randal Kolo Muani a retrouvé son éclat en Italie, ainsi que le sourire qu'il avait perdu à Paris. Il a même écrit l'histoire de la Serie A en devenant la première recrue à marquer lors de ses trois premiers matchs depuis 30 ans. Une efficacité qui, si elle se maintient, lui ouvrirait de nouvelles perspectives. Son entraîneur a toutefois tempéré l'enthousiasme d'un joueur qui marche sur l'eau, lui conseillant de « garder les pieds sur terre ». Un rappel à l'ordre pour ne pas basculer aussi vite et de rester concentré sur ce qu'il a déjà accompli





RMCsport

