Rambouillet : l'appartement présidentiel se prépare pour une ouverture historique en juillet 2026

Le château de Rambouillet s'apprête à ouvrir au public l'appartement présidentiel reconstitué à l'identique de l'époque de Valéry Giscard d'Estaing, avec des meubles du Mobilier national et un travail artisanal minutieux.

Au château de Rambouillet (Yvelines), l'effervescence est à son comble ce lundi 1er juin 2026. Une soixantaine de meubles, issus des collections du Mobilier national, arrivent pour remeubler les salons et l'appartement présidentiel.

L'objectif est de restituer l'ambiance qui régnait sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, entre 1974 et 1981. Ce travail minutieux s'inscrit dans les préparatifs de l'ouverture au public de cet appartement, prévue le 1er juillet 2026. Gérald Remy, conservateur en chef du Mobilier national et chef de la mission ameublement, supervise les opérations. Il explique que l'équipe s'appuie sur des inventaires d'époque et des photographies pour reconstituer le décor à l'identique.

Les pièces livrées viennent compléter le mobilier déjà présent dans le monument, dans le cadre d'un vaste chantier de restauration et de mise en valeur du patrimoine. Ce projet permet aux visiteurs de plonger dans l'intimité du pouvoir présidentiel, telle qu'elle se vivait dans ce lieu chargé d'histoire





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