Raid israélien à Nour Chams : « La Cisjordanie s'embrase »

Des hommes, femmes et enfants ont fui le camp de Nour Chams dans le nord de la Cisjordanie après un raid mené par l'armée israélienne. Des bulldozers ont détruit des maisons tandis que des tirs et des explosions résonnaient. L'Autorité palestinienne a dénoncé la mort de deux femmes, dont une enceinte, et d'un jeune homme palestinien.

Au deuxième jour d'un raid massif, des hommes, des femmes et des enfants, certains transportant quelques affaires, ont quitté à pied le camp de Nour Chams , situé dans le nord de la Cisjordanie . Ce territoire palestinien est occupé par Israël depuis 1967. Les habitants ont traversé des rues boueuses et sous une pluie fine, tandis que des bulldozers procédaient à des destructions, sur fond de tirs et d'explosions, selon un correspondant de l'AFP sur place.

L'armée israélienne a lancé cette opération en un cadre de vaste offensive qui se déroule depuis janvier dans les camps voisins de Tulkarem et de Jénine. Elle a affirmé y avoir « ciblé plusieurs terroristes ».\Dimanche, deux Palestiniennes, dont une enceinte de huit mois, et un jeune homme palestinien ont été tués à Nour Chams, a indiqué l'Autorité palestinienne. La police militaire israélienne a déclaré avoir ouvert une enquête sur la mort de la femme enceinte. « Nous entendons des explosions et des bombardements, ainsi que les bulldozers. C'est une tragédie. Ils font ici ce qu'ils ont fait à Gaza », témoigne Ahmed Ezzat, un habitant, en sortant du camp. Il fait allusion à l'offensive dévastatrice lancée par l'armée israélienne à Gaza en riposte à l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Une trêve y est en cours depuis le 19 janvier. - « Forcés à partir » - Ahmed Abou Zahra, un autre résident, raconte avoir été contraint de quitter sa maison. « L'armée est venue et nous a forcés à partir après avoir commencé à détruire nos maisons. » D'après Mourad Alyan, du comité populaire du camp, « plus de la moitié des 13 000 habitants ont fui par crainte pour leur vie ». \Depuis le 21 janvier, l'armée israélienne mène des opérations militaires dans le 'triangle' de Jénine, Toubas et Tulkarem, où vivent près d'un demi-million de Palestiniens, affirmant cibler des « infrastructures et combattants terroristes ». « Ce que nous vivons est sans précédent », a déclaré à l'AFP Ahmad al-Assaad, gouverneur de Toubas. Les opérations israéliennes « aujourd'hui n'ont pas visé des combattants, mais des civils, des femmes et des enfants et ont fait exploser des maisons pour pousser les habitants à partir ». - « La Cisjordanie s'embrase » - Les opérations israéliennes ont été lancées en Cisjordanie, deux jours après le début de la trêve à Gaza. L'armée affirme qu'elles visent des Palestiniens suspectés de préparer des attaques contre Israël. « L'objectif des opérations n'est pas sécuritaire, mais politique », dit Abdallah Kamil, gouverneur de Tulkarem. « Ils (Israël) détruisent tout. Ils cherchent à modifier la démographie de la région ». Les violences ont explosé en Cisjordanie après le début de la guerre à Gaza. Au moins 887 Palestiniens y ont été tués en 16 mois par l'armée israélienne ou des colons, selon l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, au moins 32 Israéliens, dont des soldats, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors des opérations militaires israéliennes, selon les chiffres officiels. L'Autorité palestinienne accuse Israël d''appliquer en Cisjordanie occupée la même politique de destruction' qu'à Gaza, dévastée par 15 mois de guerre. « L'armée a occupé notre association pendant sept jours, détruisant tout », même les équipements pour handicapés, affirme Abdel Karim Dalbah, 66 ans, de Tulkarem. Pour l'ONG israélienne B'Tselem, « Israël poursuit une guerre totale contre le peuple palestinien. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, la Cisjordanie s'embrase ».





