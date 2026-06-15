Rafa Mir, footballeur professionnel espagnol, condamné à 8 ans et demi de prison pour viol

Le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence a annoncé que Rafa Mir a été condamné à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures.

Le joueur de 28 ans qui évolue à Elche après être passé notamment par Séville , Valence ou encore Wolverhampton en Angleterre, a été condamné ce lundi par la justice espagnole à 8 ans et demi de prison pour viol.

Le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence a annoncé que Rafa Mir a été condamné à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures. Un second accusé, ami du footballeur, a quant à lui été condamné à deux ans et demi de prison pour agression sexuelle et délit contre l'intégrité morale. Le tribunal a imposé à Rafa Mir, qui se disait innocent, le versement à la victime d'une indemnisation de 64 000 euros.

Les faits se sont produits le 1er septembre 2024 au domicile du joueur dans la commune valencienne de Bétera, après que Rafa Mir et son ami ont fait la connaissance de deux femmes dans une discothèque. Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté.

Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté. Il a ensuite signé au FC Séville, avec lequel il a disputé des compétitions européennes, avant d'être prêté à Elche. Il a été international avec les sélections espagnoles de jeunes.

Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté





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