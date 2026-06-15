Rafa Mir condamné à 8 ans et demi de prison pour agression sexuelle

Le footballeur espagnol Rafa Mir a été condamné lundi à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures. Le joueur de 28 ans, qui plaidait l'innocence pour ces faits commis en septembre 2024, devra verser 64 000 euros d'indemnisation à la victime.

Le footballeur espagnol Rafa Mir a été condamné lundi à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures. Le joueur de 28 ans, qui plaidait l'innocence pour ces faits commis en septembre 2024, devra verser 64 000 euros d'indemnisation à la victime.

Le tribunal a imposé à Rafa Mir le versement à la victime d'une indemnisation de 64 000 euros. Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024 après la plainte des deux femmes et avait passé deux nuits en garde à vue avant d'être remis en liberté. Il avait admis avoir eu des relations sexuelles, mais avait affirmé qu'elles étaient consenties. Le joueur de 28 ans avait été international avec les sélections espagnoles de jeunes.

Il a ensuite signé au FC Séville, avec lequel il a disputé des compétitions européennes, avant d'être prêté à Elche. Le footballeur espagnol d'Elche Rafa Mir a été condamné lundi à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures, a annoncé le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence. Le second accusé, ami du footballeur, a quant à lui été condamné à deux ans et demi de prison pour agression sexuelle.

Le joueur de 28 ans, qui plaidait l'innocence pour ces faits commis en septembre 2024, devra verser 64 000 euros d'indemnisation à la victime. Le joueur de 28 ans a été condamné à huit ans et demi de prison pour viol et coups et blessures, a annoncé le Tribunal supérieur de justice de la région de Valence. Le joueur de 28 ans a été international avec les sélections espagnoles de jeunes.

Le joueur de 28 ans a ensuite signé au FC Séville, avec lequel il a disputé des compétitions européennes, avant d'être prêté à Elche





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