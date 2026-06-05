La secte de Raël est au centre d'une enquête sur les violences sexuelles et les disparitions de membres. La victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions a déclenché des incidents à Paris et dans plusieurs villes françaises. L'Assemblée nationale a voté la suppression du Code noir du droit français.

Raël m'a torturée dès le premier soir : une ancienne adepte raconte l'emprise et l'horreur au sein du mouvement de Claude Vorilhon. De la secte de Raël , on connaît la face visible : l'histoire de la rencontre avec les extraterrestres, la pratique revendiquée de la télépathie, les cérémonies de baptême en plein air.

Mais il y a ce qu'en racontent les anciens membres. Invitée du Titre à la Une : Lydia Hadjara, embrigadée dès l'enfance par sa mère. Elle témoigne des années qu'elle raconte avoir passées au service de Raël. Elle dit avoir été victime de violences sexuelles dans le mouvement raëlien.

La disparition de Lyhanna, 11 ans, est un autre exemple de l'emprise de la secte. Le suspect, un homme de 41 ans, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et reste en détention provisoire. L'enquête a connu un nouveau rebondissement avec la révélation d'une plainte pour viol sur mineure déposée en août 2025 contre cet homme. Selon le parquet, il n'avait pas encore été entendu dans cette procédure au moment de la disparition de Lyhanna.

Alors que les recherches se poursuivent, ces éléments alimentent les interrogations autour du parcours du suspect et du suivi des signalements le visant. Invitée du Titre à la Une : Carine Durrieu-Diebolt, avocate spécialisée dans le traitement des droits des victimes de violences sexuelles et ancienne membre de la CIIVISE (Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants).

L'appel à témoins, le compte 'Epsilon' : que peut-on encore apprendre de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, 15 ans après ? Le 2 juin 2026, l'émission Appel à témoins sur M6 a relancé l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès en présentant de nouveaux témoignages et une possible 'preuve de vie' encore non vérifiée.

Principal suspect du meurtre de son épouse et de leurs quatre enfants, retrouvés morts à Nantes en avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition le 15 avril 2011. Quinze ans après les faits, ces nouveaux éléments ravivent les interrogations autour de l'une des plus grandes énigmes criminelles françaises. Invitée du Titre à la Une : Anne Sophie Martin, journaliste, réalisatrice et auteure de 'Le Disparu' aux éditions Ring.

Depuis le 29 mai 2026, Lyhanna, une fillette de 11 ans, est portée disparue à Fleurance, dans le Gers. Elle a été vue pour la dernière fois à la sortie de son collège. Le 1er juin, un homme de 41 ans, aperçu avec elle sur des images de vidéosurveillance, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Il conteste les faits.

Plus de 180 gendarmes restent mobilisés pour retrouver la jeune fille, tandis que l'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances de sa disparition. Invité du Titre à la Une : Jacques Fombonne, général de gendarmerie, ancien commandant de la section de recherches d'Orléans. Après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions le 31 mai 2026, des incidents ont éclaté à Paris et dans plusieurs villes françaises, malgré un important dispositif de sécurité.

Ces violences posent une question récurrente : relèvent-elles uniquement d'un problème de maintien de l'ordre lors des grands rassemblements sportifs ? Ou révèlent-elles aussi des enjeux plus larges liés à la jeunesse, au supportérisme et à la manière dont ces événements sont traités dans le débat public ? Entre question sécuritaire et lecture politique, les débordements de ce week-end relancent un débat qui dépasse largement le football.

Invité du Titre à la Une : Seghir Lazri, sociologue du sport rattaché au laboratoire Printemps de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Un texte de loi d'un autre âge, jamais aboli : le Code noir. Cette loi imposée par les esclavagistes aux esclavages a traversé cinq Républiques sans jamais être abrogée, malgré l'abolition de l'esclavage. L'Assemblée nationale a finalement voté sa suppression du droit français.

Pourquoi la France a-t-elle attendu 178 ans pour abolir le Code noir ? S'agit-il d'un geste seulement symbolique ? Et quelles perspectives cette décision ouvre-t-elle pour la suite ? Invité du Titre à la Une : Jean-Marie Théodat, géographe, maître de conférences à Paris 1 Panthéon Sorbonne, membre du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

Argent liquide, trahisons entre amis et clé USB secrète : retour sur le procès libyen en appel de l'ancien président de la République De l'argent liquide, des trahisons et une clé USB secrète. Tous les ingrédients pour un bon polar ? Non, l'une des associations de malfaiteurs les plus graves que la République ait pu connaître. C'est ainsi que l'accusation décrit l'affaire libyenne pour laquelle comparaît Nicolas Sarkozy





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