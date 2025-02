Radio Oloron fête ses 40 ans avec un déménagement et un anniversaire participatif

Radio Oloron a célébré son 40e anniversaire en émettant depuis ses nouveaux locaux. L'occasion de revenir sur son histoire et d'aborder son avenir avec de nouveaux projets.

Jeudi 10 février 2022, à 17 heures, la radio associative Radio Oloron a célébré son 40e anniversaire en émettant depuis ses nouveaux locaux situés au 37, rue Casamayor-Dufaur. Le choix de cette date n'était pas anodin, car il correspondait à l'anniversaire de la première émission de la fréquence 89.2, il y a quarante ans. « C'était un format de 17 heures à 20 heures, comme aujourd'hui ! », a déclaré Camille Mouton, directrice de la radio, avec un sourire nostalgique.

\Après 40 ans d'existence, Radio Oloron a bien grandi. Aujourd'hui, elle compte dix salariés et une soixantaine de bénévoles actifs, dont une quarantaine dédiés à la création des émissions. La petite fréquence a fait évoluer ses locaux et se prépare à déménager définitivement dans ses nouveaux locaux au 37, rue Casamayor-Dufaur, d'ici le 1er avril 2022. Les travaux, qui ont duré 15 semaines, ont nécessité des efforts considérables, avec 2 480 heures de travail réalisé par des bénévoles. Radio Oloron a pu compter sur le soutien de nombreux partenaires locaux, comme Haut Béarn électricité, l'architecte Sylvain Airaud, l'association Estivade et plusieurs entreprises et associations du territoire. Le soutien financier, notamment via des dons ou des subventions, est toujours le bienvenu pour permettre à la radio de poursuivre son développement. \L'anniversaire de Radio Oloron a été l'occasion de célébrer son histoire et de partager son avenir. Une programmation riche et participative a été proposée, avec des émissions spéciales, des concerts, des expositions de photos et des archives radiophoniques. L'équipe a également invité les bénévoles, les auditeurs et les partenaires à participer à la création d'une programmation collective. Le déménagement dans de nouveaux locaux aux normes est un tournant important pour Radio Oloron, qui a également investi dans le renouvellement de son matériel radio. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique a permis de financer l'aménagement des studios et de l'équipement radiophonique. L'assemblée générale de Radio Oloron a présenté un budget de 90 000 euros pour les travaux et les investissements. La radio sollicite les dons de ceux qui souhaitent soutenir son travail et maintenir son engagement envers l'information de qualité





