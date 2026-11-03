Raclette Tefal Colormania 8 : Boulanger applique une remise de 14% à 59,99 euros

Boulanger propose un appareil à raclette Tefal Colormania 8 pour 8 personnes à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros. Fabrication française et puissance de 945 watts.

Boulanger réduit le prix de l' appareil à raclette Tefal Colormania 8 à 59,99 euros au lieu de 69,99 euros habituels. Cette offre promotionnelle de 14% concerne l'unité capable d'accueillir huit personnes pour les repas d'hiver.

Détails techniques de l'appareil Tefal

L'appareil à raclette Tefal Colormania 8 fonctionne avec une puissance totale de 945 watts pour une montée rapide en température. Il est livré avec ses huit poêlons dotés d'une surface antiadhésive et dispose d'un grill supérieur pour cuisiner divers aliments. La forme ovale de l'unité est conçue pour faciliter la manipulation des poêlons par les convives.

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Fabrication française et matériaux recyclés

L'appareil à raclette Tefal Colormania 8 est entièrement fabriqué en France dans le département de Haute-Savoie. La production utilise au moins 20% de matériaux recyclés pour réduire l'impact environnemental. Le revêtement antiadhésif du grill et des poêlons permet un nettoyage facile avec tous les éléments adaptés au lave-vaisselle.

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Disponibilité chez Boulanger

L'appareil à raclette Tefal Colormania 8 est disponible dans tous les magasins Boulanger ainsi que sur leur site officiel. Les clients peuvent bénéficier de la remise immédiate de 14% sur le prix de 69,99 euros pour passer à 59,99 euros. Cette promotion s'adresse aux foyers souhaitant organiser des repas conviviaux durant la période hivernale.

Indépendance éditoriale et précision des prix

L'équipe shopping de BFMTV a réalisé ce contenu de manière indépendante de la rédaction du site BFMTV.com. Les prix indiqués de 59,99 euros et 69,99 euros sont fournis à titre indicatif et peuvent évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération en cas d'achat via les liens intégrés dans cet article.