Racing Santander Real Madrid: Preview, Date, TV Streaming Info

Match Racing Santander Real Madrid le 1er novembre. Infos date, heure, diffusion DAZN Disney+, composition et contexte du Clasico pour suivre en direct.

Le Real Madrid souhaite poursuivre sa dynamique positive après une victoire mémorable lors du Clasico face au FC Barcelone. La Maison Blanche se déplace maintenant sur la pelouse du Racing Santander pour une nouvelle confrontation. Les locaux Cantabres entendent bien bousculer les Madrilènes dans cette partie cruciale. Voici toutes les informations essentielles pour suivre cette rencontre en direct sans manquer un instant.

Le Racing Santander accueille le Real Madrid ce dimanche premier novembre à seize heures quinze. Le match se déroulera au stade El Sardinero sous les projecteurs du football espagnol. Cette rencontre est attendue avec une certaine excitation par les supporters des deux camps. Elle promet d'être un véritable test pour les deux formations en lice.

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Le Racing aborde ce choc avec une confiance retrouvée grâce à son dernier résultat. Les Cantabres restent sur une victoire précieuse face à l'Espanyol Barcelone. Ce succès de deux buts à un a permis de renverser la situation en seconde période. Cette performance démontre la résilience et la capacité de réaction de l'équipe locale.

Jeanuël Belocian a marqué à la soixante-neuvième minute pour ouvrir le score. Yassir Zabiri a ensuite sécurisé la victoire à la quatre-vingt-quatrième minute. Ces deux réalisations ont permis de décrocher les trois points tant attendus. La confiance est donc au rendez-vous avant ce déplacement à Madrid.

Dynamique du Real Madrid et Mbappé

En face, le Real Madrid arrive lancé dans cette compétition. Les Merengues restent sur un succès de prestige face au FC Barcelone. Ce match nul de deux buts à un est considéré comme une victoire stratégique. Il permet au club madrilène de rester au contact du leader dans la course au titre.

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La performance du Real a été portée par un Kylian Mbappé décisif. L'international français a réalisé un doublé retentissant lors de ce Clasico. Il a une nouvelle fois fait parler son efficacité pour offrir la victoire à son équipe. Son impact a été déterminant pour inverser le cours du match contre les Blaugranas.

Ce succès permet au crack tricolore de sortir grand vainqueur de son duel à distance avec Lamine Yamal. Mbappé est actuellement deuxième du dernier Ballon d'Or dans cette rivalité médiatique. Il poursuit sa marche en avant avec une régularité exemplaire. Cette continuité dans la performance est essentielle pour la suite de la saison.

L'attaquant français a désormais inscrit cent buts en cent seize apparitions sous le maillot merengue. Ce bilan statistique impressionnant illustre sa qualité et sa finition au premier plan. Cette réussite offensive est un atout majeur pour les ambitions du club. Elle confirme son statut de joueur clé dans l'effectif madrilène.

Informations pratiques et diffusion

Le match entre le Racing Santander et le Real Madrid se jouera ce dimanche. La date est fixée au premier novembre avec une heure de kick-off à seize heures quinze. Le lieu de rencontre est le stade El Sardinero situé à Santander. C'est une information clé pour les fans qui souhaitent être présents sur place.

Pour suivre la rencontre en direct sur DAZN, l'offre classique est accessible. Le tarif est de sept euros et quatre-vingt-dix-neuf euros par mois. Cette offre est valable jusqu'au deux novembre pour un engagement d'un an. Par la suite, le prix passe à dix euros et quatre-vingt-dix-neuf euros par mois.

Une formule combinant DAZN et Ligue 1+ est également disponible pour les sportifs. Le prix mensuel est de vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-neuf euros. Elle inclut également un engagement d'un an pour garantir l'accès aux contenus. C'est une option intéressante pour les amateurs de football espagnol et français.

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Autre possibilité de visionnage via Disney Plus pour suivre la Liga. Trois formules sont proposées selon le niveau de qualité souhaité. La version standard avec publicité est à six euros et quatre-vingt-dix-neuf euros. La version sans publicité standard est à dix euros et quatre-vingt-dix-neuf euros.

La formule Premium de Disney Plus est disponible à quinze euros et quatre-vingt-dix-neuf euros. Elle offre une expérience de visionnage optimale avec la meilleure qualité d'image. Ces plateformes permettent de ne rater aucun moment fort de la rencontre. L'accès aux streaming reste la solution la plus pratique pour les téléspectateurs.

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