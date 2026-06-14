Racing Montauban : l'équipe première en demi-finale, l'aventure s'arrête pour la réserve

L'équipe première du Racing Montauban s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat de France de Régionale 1 après une victoire 27-6 contre Monteux, tandis que l'équipe réserve a été éliminée.Retrouvez les moments clés et les réactions des joueurs.

Ce dimanche, les équipes du Racing Montauban ont enregistré un succès global à 50 % dans leurs engagements en phase finale du championnat de France de Régionale 1 .

L'équipe première a poursuivi son parcours sans faute en battant Monteux à Olonzac, tandis que l'équipe réserve a vu son rêve de décrocher le bouclier prendre fin. Le match de l'équipe première, disputé sous une chaleur accablante de près de 40°C, a vu les Montalbanais s'imposer face aux Vauclusiens de Monteux.

Après une première mi-temps équilibrée, les coéquipiers d'Adil Rouziq ont fait la différence en deuxième période, inscrivant quatre essais par l'intermédiaire de Calvin Gervais, Baptiste Pinel, Paul Boisse et Mahamadou Traoré, pour un score final de 27 à 6. Les joueurs de Julien Lacombe et Youn Sallé se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales, où ils affronteront Saint-Genès-Champanalle.

En parallèle, l'équipe réserve, bien que menée par des joueurs comme Saunal ou Mariner, a subi une défaite 20 à 8 contre une autre équipe, mettant ainsi un terme à sa campagne. Les deux matchs ont été émaillés de déclarations positives de la part des acteurs, soulignant la cohésion, l'état d'esprit et l'envie collective qui animent le groupe. Le public montalbanais était d'ailleurs présent en nombre pour soutenir son équipe.

La semaine prochaine, l'équipe première se déplacera sur terrain neutre pour poursuivre son parcours avec l'ambition d'aller jusqu'au bout





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