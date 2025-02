Racing Club de France 29 - SU Agen 17 : Les Espoirs Agenais S'accrochent jusqu'au Bout

Les Espoirs du SU Agen ont affronté le Racing Club de France samedi, subissant une défaite 29-17. Malgré un bon début de match et une belle résistance, les Agenais ont été dépassés par la qualité du Racing. Julien Guiard, le manager agenais, reconnaît la différence de niveau des deux équipes mais promet de se battre pour le maintien.

Samedi matin, les Espoirs du SUA ont pris le train pour Paris afin de s'affronter à 16 heures face à un équipe parisienne. Malgré une défaite cinglante lors du match aller, les Agenais, encadrés par Julien Guiard , Olivier Campan et Alain Garcia, étaient conscients des difficultés qui les attendaient, malgré un début d'année 2025 encourageant avec une résistance face à Toulouse et une victoire contre Colomiers.

Les Franciliens, quant à eux, malgré leur large succès au match aller, se méfiaient des Agenais et de leur acclimatation au terrain synthétique. La première demi-heure fut marquée par une domination défensive de chaque côté. À la 34e minute, l'ouvreur parisien ouvrait le score par deux pénalités (6-0). Mathias Jean, son homologue agenais, réduisait le score sur pénalité, avant que Romain Darchen ne permette aux locaux de prendre l'avantage grâce à un essai magnifique (6-10, 39e). Cependant, l'ouvreur parisien égalisait rapidement l'écart avant la mi-temps grâce à un drop (9-10, 40e).La suite du match tourna en faveur des Franciliens. Julien Guiard, le manager agenais, a déclaré : « Je veux exprimer ma satisfaction de voir un groupe progresser, presque à la hauteur avec de véritables performances individuelles, notamment chez les joueurs du Centre de Formation. Mais aujourd'hui, même avec un bon match contre le Racing, on perd avec zéro point. À trois minutes de la fin, on est à 23-17. On a une pénalité qui aurait pu nous amener dans leurs 22. On perd les pédales. On la joue à la main. On prend deux pénalités successives et six points… Mais il faut admettre la différence entre les deux clubs. Ils ont cinquante Espoirs de même niveau, nous trente. Ils sont en haut de la poule et, contre ces différences, on ne peut pas lutter. Nous allons jouer le maintien avec un groupe qui se donne à 200 % face à Rouen, Colomiers et Bayonne. Il va falloir qu'ils soient forts parce que nous, on va s'accrocher jusqu'au bout. »Le SUA, à nouveau dernier à égalité avec Bayonne, se déplacera à La Rochelle le 22 mars prochain, et ce sera là aussi un véritable défi





