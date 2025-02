Racing 92 S'Enfonce Après Défaite Face à Vannes

Le Racing 92 a connu une nouvelle défaite cinglante à domicile face à la lanterne rouge Vannes, plongeant le club dans une profonde crise. Le Stade Français s'est rassuré en battant Pau dans un match serré, tandis que La Rochelle a subi une lourde défaite à Lyon.

Le Racing 92 continue sa série de défaites, tombant à domicile face à la lanterne rouge Vannes (30-25) lors de la 16e journée de Top 14 . Les Ciel et Blanc, dirigés par Patrice Collazo, se retrouvent à la 13e place. A quelques kilomètres, le Stade Français s'est rassuré en remportant un match intense contre Pau (39-37). Les Rochelais, avec une équipe remaniée, ont subi une lourde défaite à Lyon (53-17).

Dans un match crucial en bas de classement entre la lanterne rouge vannetaise et un Racing 92 en difficulté, les Bretons ont décroché une victoire essentielle, mettant le club des Hauts-de-Seine dans une situation préoccupante. Le RC Vannes a exploité l'indiscipline et les imprécisions des Franciliens pour s'imposer 30-25 à la Défense Arena, accueillie par une foule de supporters bretons pour cette 16e journée de Top 14. Deux semaines après leur victoire à la Rabine contre le Stade français, Vannes confirme son bon moment grâce à ce succès qui lui permet de revenir à seulement trois points de son adversaire du soir. Malgré l'arrivée de Patrice Collazo sur le banc du Racing, en remplacement de Stuart Lancaster, les Ciel et Blanc n'ont plus gagné depuis le 2 novembre et chutent à la 13e place de barragiste avec 27 points. Le Stade français, profitant de la défaite de son voisin, s'assure de cette place en s'imposant 39-37 lors d'un match épique contre Pau. Après trois défaites consécutives, les Soldats roses ont répondu à l'appel à domicile, menés par Sekou Macalou, décisif avec deux essais marqués. Les Parisiens ont une longueur d'avance sur le Racing et reviennent à deux points des Béarnais (11e, 30 pts). Avec une équipe remaniée et rajeunie par l'absence des internationaux et les blessures, La Rochelle a pris l'eau à Gerland, face à des Lyonnais inspirés (53-17). Les Rochelais, qui retrouvaient le pilier Reda Wardi, bientôt de retour avec les Bleus, n'ont que rarement existé et perdent leur place dans le Top 6, qualificatif pour les phases finales. Avec 36 points, ils voient le LOU (35 pts) revenir sur leurs talons. En obtenant un match nul 20-20 à Perpignan, le Castres Olympique (6e, 37 pts) remporte deux points qui lui permettent de dépasser les Maritimes et de leur voler la sixième place. Toujours invaincus en 2025, les Tarnais voient leur excellente série récompensée, avant l'affiche entre Montpellier et Toulon samedi soir (21h05).





