Rachida Dati Face à la Critiqué après le Licenciement de Merwane Benlazar

Le chroniqueur Merwane Benlazar a été licencié par France Télévisions après une série de propos jugés scandaleux sur les réseaux sociaux. Sa dismissal a été justifiée par Rachida Dati, ministre de la Culture, lors des questions au gouvernement. Cependant, les commentaires de Benlazar et la réaction de la ministre ont suscité de vives controverses, notamment sur les critères de censure et la liberté d'expression.

Le 31 janvier dernier, Merwane Benlazar est apparu pour la première fois sur le plateau de C à vous, où il était chargé de faire un billet d'humour sur l'actualité. Après son passage, l'humoriste a été la cible de vives critiques sur les réseaux sociaux. Les commentaires ne portaient pas tant sur le contenu de sa chronique, mais plutôt sur son apparence physique ou sur d'anciens propos que l'intéressé a tenus sur X.

Interrogée à ce sujet lors des séances de questions au gouvernement, Rachida Dati a déclaré à propos de ces messages polémiques : « Est-ce que des propos ont été tenus par ce chroniqueur qui sont scandaleux ? Oui. Donc suite à ces propos, France Télévisions en a tiré les conséquences : il ne sera plus à l'écran », a-t-elle indiqué, avant de souligner : 'L’apparence, le physique, la tenue vestimentaire, ne doivent pas disqualifier sans aucun fondement. Dans une vidéo diffusée ce dimanche 9 février, Merwane Benlazar a voulu ironiser sur la situation : « Je savais que j'allais être viré un jour, mais pas par une Arabe, c'est chiant », a-t-il lâché, dans un extrait relayé par Le Figaro. Une sortie qui n’a pas échappé à Rachida Dati, laquelle a une nouvelle fois abordé le sujet à l’Assemblée nationale, ce mardi 11 février. « A-t-il écrit ou tenu des propos par le passé qui peuvent heurter, choquer, blesser ? Oui », a-t-elle rappelé, avant de se faire interpeller par les députés de La France Insoumise. « Et Éric Zemmour, non ? », a rétorqué l’un d’entre eux. Face à la cacophonie de ses interlocuteurs, la ministre de la Culture est sortie de ses gonds : « Non mais soit vous écoutez ma réponse, soit vous arrêtez ! C’est pas possible ! Je vous parle d’un humoriste, vous me parlez de Zemmour, on ne parle pas de la même chose ! », s’est-elle emportée. « Vous allez m’écouter et vous allez m’écouter jusqu’à la fin ! », a-t-elle demandé aux députés de La France Insoumise, avant de conclure : « Il faudrait aussi que l’humoriste arrête de dire qu’il a été viré par une arabe.





