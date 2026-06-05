Rachat de SFR : les quatre opérateurs se donnent jusqu'à dimanche pour finaliser un accord

Les opérateurs Bouygues Telecom, Iliad et Orange ont annoncé que la période de négociations exclusives pour le rachat de SFR a été prolongée jusqu'à dimanche. Les parties se donnent un délai de 48 heures pour finaliser les accords. Les trois acheteurs potentiels avaient annoncé mi-avril être tombés d'accord sur un prix de vente de 20,35 milliards d'euros avec l'opérateur SFR.

Les opérateurs Bouygues Telecom , Iliad et Orange ont annoncé que la période de négociations exclusives pour le rachat de SFR a été prolongée jusqu'à dimanche.

Les parties se donnent un délai de 48 heures pour finaliser les accords. Les trois acheteurs potentiels avaient annoncé mi-avril être tombés d'accord sur un prix de vente de 20,35 milliards d'euros avec l'opérateur SFR. La période de négociations exclusives avait été ouverte jusqu'au 15 mai, avant d'être repoussée jusqu'au 5 juin. Les détails du contrat restaient à finaliser, notamment la clause dite d





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rachat De SFR Bouygues Telecom Iliad Orange Altice France

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les maladies et les dégâts causés par les champignons sur les tilleulsLes tilleuls sont souvent attaqués par des champignons qui peuvent causer des dommages importants. Il est essentiel de comprendre les causes et les symptômes de ces maladies pour prendre les mesures appropriées pour sauver votre arbre.

Read more »

Rachat annoncé de SFR : que va-t-il changer ?En passe d’être vendu pour 20,35 milliards d’euros à ses trois concurrents, que va devenir SFR et ses 25 millions d’abonnés ? C’est la question que nous posons à l’économiste spécialiste de la concurrence et des prix, Pascal Perri.

Read more »

Rachat de SFR : les opérateurs Bouygues Telecom, Free et Orange se donnent jusqu'à dimanche pour finaliser un accordLes opérateurs Bouygues Telecom, Free et Orange, engagés dans le projet de rachat de SFR, ont annoncé ce vendredi 5 juin la prolongation de leur période de négociations exclusives avec Altice France. Les discussions se poursuivront jusqu’à dimanche afin de tenter d’aboutir à un accord définitif.

Read more »

Rachat de SFR : les discussions se prolongent encore 48 heures avec Bouygues Telecom, Free et OrangeLes négociations exclusives entre Altice France et le trio d'acquéreurs devaient s'achever ce vendredi 5 juin avant minuit. Mais les parties prenantes vont continuer les tractations tout le week-end avant de pouvoir signer un protocole d'accord.

Read more »