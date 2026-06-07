Rachat de SFR : Bouygues, Free et Orange s'accordent pour 20,35 milliards d'euros

Bouygues Telecom, Free (Iliad) et Orange ont conclu un accord avec Altice France pour le rachat de SFR, pour 20,35 milliards d'euros. L'opération, qui doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence, prévoit une répartition des actifs et des fréquences entre les trois opérateurs, avec des garanties d'emploi pour les salariés jusqu'en 2029.

Selon le protocole d'accord signé samedi 6 juin, Bouygues Telecom prendra à sa charge 42% du prix de vente de SFR , Free -Groupe Iliad 31% et Orange 27%, via l'acquisition de titres de la société SFR .

Cette opération, d'un montant total de 20,35 milliards d'euros, marque le coup d'envoi d'un nouveau big bang dans le secteur des télécommunications en France. Les quatre acteurs ont trouvé un terrain d'entente après avoir prolongé de 48 heures la période de négociations exclusives entamée mi-avril. Un complément de prix pouvant atteindre 650 millions d'euros est prévu à la clôture de l'opération, espérée au second semestre 2027.

Les salariés de SFR repris bénéficient d'une garantie d'emploi jusqu'à début 2029, selon le communiqué commun. Cette transaction est considérée comme l'une des plus importantes opérations industrielles en Europe dans le secteur des télécommunications. Elle reste soumise à l'examen des autorités de la concurrence, et les groupes précisent qu'il n'y a aucune certitude que l'opération soit réalisée.

En termes de répartition des actifs, Bouygues Telecom décrocherait le segment B2B de SFR, ainsi qu'une partie de ses activités grand public, soit environ 6,4 millions de clients mobile et fixe. Free hériterait des quelque 6 millions de clients de l'offre RED by SFR et de près de deux millions de clients de son activité grand public. Orange se verrait attribuer environ 4,9 millions de clients. Les trois acquéreurs se partageront également les fréquences actuellement exploitées par SFR.

Le chiffre d'affaires du périmètre concerné par l'opération a atteint 8 milliards d'euros en 2025. Bouygues Telecom se taillerait la part du lion avec 52% de ce montant, devant Iliad (27%) et Orange (21%), cette dernière se contentant d'une portion moindre en raison de sa position dominante sur le marché. Les opérateurs évoquent un programme industriel pluriannuel pour la migration de millions d'abonnés, des infrastructures et des systèmes, visant des synergies significatives et le renforcement de leurs capacités d'investissement.

Le ministre français de l'Économie, Roland Lescure, a salué une étape majeure et déterminante pour une opération structurante du secteur télécom français et européen, tout en soulignant la nécessité d'un examen approfondi par les autorités de la concurrence. Les PDG d'Altice France et de SFR ont adressé un mail aux salariés, précisant qu'il s'agit d'un processus complexe impliquant des sociétés cotées et exigeant de la patience et de la rigueur.

Les trois acheteurs se sont engagés à ouvrir un dialogue social avec les organisations syndicales représentatives de SFR





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