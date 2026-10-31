Rúrik Gíslason raconte avoir suivi les funérailles de sa mère sur YouTube

L'ancien international islandais Rúrik Gíslason, présent au Mondial 2018, raconte avoir suivi les funérailles de sa mère sur YouTube, retenu en Allemagne par son club.

L'ancien international islandais Rúrik Gíslason, rendu célèbre lors de la Coupe du monde 2018, a raconté dans une récente interview accordée à un média allemand avoir assisté aux funérailles de sa mère sur la plateforme YouTube pendant la pandémie de Covid-19. Le footballeur, natif de Reykjavík et âgé aujourd'hui de 38 ans, a mis un terme à sa carrière professionnelle à la fin de l'année 2020, quelques mois après l'échéance de son contrat avec le club allemand du SV Sandhausen.

Une visite à l'hospice avant le décès

Le milieu de terrain avait pu se rendre en Islande pour accompagner sa mère dans ses derniers moments. Il a expliqué avoir obtenu l'autorisation de prendre l'avion alors que la pandémie avait interrompu les compétitions. Selon ses propos rapportés par le média allemand, il s'est trouvé auprès de sa mère à l'hospice et tous deux ont même organisé ensemble les funérailles.

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La mère de Rúrik Gíslason est décédée deux jours plus tard, alors que le joueur avait déjà été prié de rentrer en Allemagne afin de s'entraîner avec son équipe. L'ancien international a indiqué ne pas avoir osé désobéir à son employeur, évoquant la crainte des conséquences si l'on ne dit pas simplement oui.

Un retour en Allemagne et une promesse non tenue

L'international islandais, qui compte 53 sélections, a donc effectué son retour en Allemagne au lieu de rester pour les obsèques. Il n'a pas pu tenir la promesse faite à sa mère de porter le cercueil lors des funérailles. C'est depuis son domicile allemand qu'il a suivi la cérémonie sur YouTube, comme il l'a raconté dans l'entretien.

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Ce triste épisode s'inscrit dans une année 2020 particulièrement difficile pour le joueur, marquée à la fois par la fin de son contrat avec le SV Sandhausen, par l'arrêt des compétitions lié à la pandémie et par la disparition de sa mère.

Une notoriété née lors du Mondial 2018

Rúrik Gíslason s'était fait connaître du grand public lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Il était entré en jeu contre l'Argentine lors de la première journée, un match qui s'était terminé sur un score de parité 1-1. Les supporters de football l'avaient alors étiqueté comme le joueur le plus beau de la Coupe du monde.

Cette notoriété avait notamment permis au footballeur désormais retraité de se lancer dans une carrière d'acteur mais également de danseur. Son parcours illustre la façon dont une exposition médiatique née lors d'un grand tournoi international peut ouvrir d'autres perspectives professionnelles après la fin d'une carrière sportive.

Le contexte de la pandémie et ses contraintes

L'épisode raconté par Rúrik Gíslason rappelle les restrictions sanitaires qui pesaient sur les déplacements et les rassemblements durant la pandémie de Covid-19. Les compétitions sportives étaient suspendues et les clubs imposaient à leurs joueurs de revenir rapidement à l'entraînement.

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Le joueur décrit ainsi un conflit entre ses obligations professionnelles et son devoir familial, une situation qui l'a conduit à manquer les funérailles de sa mère et à suivre la cérémonie à distance. Son témoignage met en lumière les choix difficiles auxquels ont été confrontés de nombreux sportifs pendant cette période.