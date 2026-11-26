Profitez de -5,40 euros sur le R de Ruinart Brut chez Cdiscount. Découvrez les détails de cette offre avant Noël et l'analyse sensorielle de ce grand cru.

La maison de champagne rémoise Ruinart propose une opportunité d'achat notable pour ses consommateurs avec une réduction immédiate sur son cuvée signature, le R de Ruinart Brut. Cette offre promotionnelle, initiée par la plateforme de commerce en ligne Cdiscount, intervient à quelques semaines de la période de Noël et vise à rendre plus accessible ce grand cru classique.

Prix réduit pour le R de Ruinart Brut

Le R de Ruinart Brut, en format standard de 75 cl, est actuellement proposé à un prix de 49,50 euros chez Cdiscount. Cette nouvelle tarification représente une économie directe de 5,40 euros par rapport au prix affiché de 54,90 euros. Cette promotion s'inscrit dans une stratégie plus large de réductions saisonnières mise en place par le distributeur pour attirer les acheteurs lors des fêtes de fin d'année.

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Composition et assemblage du champagne

Cette cuvée emblématique se distingue par un assemblage précis où le cépage Chardonnay représente 40 % du mélange. Il est associé au Pinot Noir et au Meunier pour créer l'équilibre caractéristique de la maison. La majorité des raisins proviennent de la Côte des Blancs et de la Montagne de Reims, apportant ainsi une fraîcheur distinctive en fin de bouche.

Complexité et procédé de fabrication

Pour garantir une constance gustative d'une année sur l'autre, Ruinart intègre entre 20 et 30 % de vins de réserve issus des millésimes précédents. Ce procédé technique ajoute de la complexité au produit final. Les vendanges sont réalisées entièrement à la main, et le dosage de 9 grammes par litre reste finement intégré dans la structure de la bouteille.

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Profile sensoriel et suggestions d'accords

Dans le verre, le champagne présente une robe jaune soutenue aux reflets dorés, accompagnée de bulles fines et persistantes. Le nez offre des notes de poire, de pomme reinette et d'amande fraîche, suivies de bouquets plus briochés. Ce profil sensoriel le recommande particulièrement pour accompagner des Saint-Jacques à la plancha, une sole meunière ou un fromage Chaource crémeux.

Packaging écologique et disponibilité

La maison a également modernisé son emballage en remplaçant les coffrets traditionnels par un étui Seconde Peau fabriqué à partir de papier recyclable. L'offre proposée par Cdiscount reste limitée dans le temps et soumise à la disponibilité des stocks en magasin. Les conditions générales de cette promotion sont accessibles directement sur le site officiel du distributeur pour tout renseignement complémentaire.