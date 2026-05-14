Quiz : les chefs-lieux des départements de France

Le mois de mai est l'occasion de prendre la route pour profiter de quelques jours de repos, et le pont de l'Ascension est pour cela idéal. L'occasion aussi d'en profiter pour réviser un peu sa géographie. Pour ce quiz, actu.fr s'est intéressé aux chefs-lieux des départements de France. Un chef-lieu, vous voulez qu'on vous rafraîchisse la mémoire ? Il s'agit de la commune où siègent les principales administrations du territoire. Dans un département, cela correspond à la préfecture.Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la préfecture n'est pas nécessairement la ville la plus connue ou la plus peuplée du département. D'où l'intérêt de ce quiz, qui contient quelques pièges. Saurez-vous les déjouer ? Testez vos connaissances pour le savoir. Cliquez ici pour visualiser le contenu Si le quiz ne s'affiche pas, vous pouvez le retrouver ici. À lire aussi QUIZ. Saurez-vous placer ces villes dans leur département ? Seul un fin connaisseur de la France fera un sans-faute Si vous aimez les quiz, ça tombe bien : sur notre page dédiée sur actu.fr, vous pouvez en retrouver des tas, réalisés par la rédaction. Culture G, géo, ciné… il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Vous pouvez aussi retrouver plus de jeux à cette adresse.Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.

Le mois de mai est clairement l'occasion de prendre la route pour profiter de quelques jours de repos, et le pont de l'Ascension est pour cela idéal.

L'occasion aussi d'en profiter pour réviser un peu sa géographie. Pour ce quiz, actu.fr s'est intéressé aux chefs-lieux des départements de France. Un chef-lieu, vous voulez qu'on vous rafraîchisse la mémoire ? Il s'agit de la commune où siègent les principales administrations du territoire.

Dans un département, cela correspond à la préfecture. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, la préfecture n'est pas nécessairement la ville la plus connue ou la plus peuplée du département. D'où l'intérêt de ce quiz, qui contient quelques pièges. Saurez-vous les déjouer ?

Testez vos connaissances pour le savoir. Cliquez ici pour visualiser le contenu Si le quiz ne s'affiche pas, vous pouvez le retrouver ici. À lire aussi QUIZ. Saurez-vous placer ces villes dans leur département ?

Seul un fin connaisseur de la France fera un sans-faute Si vous aimez les quiz, ça tombe bien : sur notre page dédiée sur actu.fr, vous pouvez en retrouver des tas, réalisés par la rédaction. Culture G, géo, ciné… il y en a pour tous les goûts, et tous les niveaux. Vous pouvez aussi retrouver plus de jeux à cette adresse. Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu





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