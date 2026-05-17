Quinten Timber could be on his way out of Marseille, with Premier League interest

The Netherlands international midfielder, Quinten Timber, is being considered for departure by Marseille due to financial constraints. The club is looking to generate funds and has already sent offers to the player. Timber is also open to the idea of a departure, with Premier League interest being a factor.

Déjà la fin de l'histoire. Arrivé à l'OM lors du dernier mercato hivernal en provenance de Feyenoord, Quinten Timber pourrait déjà vivre ses derniers mois sur la Canebière.

Le milieu néerlandais de 24 ans, apparu à 14 reprises en Ligue 1 cette saison, se retrouve au cœur des réflexions marseillaises pour cet été. Pour cause, privé de qualification pour la prochaine Ligue des champions, le club phocéen doit impérativement rééquilibrer ses finances. Dans cette optique, plusieurs départs sont envisagés afin de générer des liquidités, et le nom de Quinten Timber figure parmi les dossiers susceptibles d'animer le mercato.

Des propositions auraient déjà été transmises à Marseille pour le milieu néerlandais. L'OM valorisera actuellement son joueur aux alentours de 20 millions d'euros, un montant qui pourrait permettre au club de récupérer rapidement un bénéfice intéressant après seulement quelques mois. De son côté, Timber ne fermerait pas la porte à un départ anticipé.

Le joueur serait notamment attiré par l'idée de rejoindre la Premier League, un championnat qu'il souhaite découvrir et où évolue déjà son frère, Jurriën Timber, sous les couleurs d'Arsenal. Coupe du monde 2026 : Ndicka sort sur blessure lors du derby de Rome, sa présence au mondial remis en cause





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