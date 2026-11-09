Quinté du 10 novembre 2026 : pronostics de Dominique Cordier à Fontainebleau

Dominique Cordier livre ses pronostics pour le Quinté du 10 novembre 2026 à Fontainebleau, sur un handicap de 1.200 mètres en terrain très souple.

Dominique Cordier dévoile ses pronostics pour le Quinté du mardi 10 novembre 2026, une course disputée à Fontainebleau. Le Prix Roland Fougedoire, un handicap sur 1.200 mètres avec une ligne droite d'arrivée, réunit des pur-sang de 3 ans et plus sur un terrain très souple.

Le pronostiqueur met en avant une pensionnaire dont la valeur n'a jamais été aussi élevée. Deux succès consécutifs lui ont permis de grimper rapidement dans l'échelle des poids, mais Dominique Cordier juge qu'elle est en pleine forme et qu'elle peut tenir son rang face à un lot comprenant de bons chevaux.

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Un handicap sur 1.200 mètres en terrain très souple

Le Prix Roland Fougedoire est un handicap disputé sur 1.200 mètres, avec une ligne droite d'arrivée et un terrain très souple. Dans ce type d'épreuve, les poids portés par les chevaux sont ajustés selon leurs performances récentes afin de rapprocher leurs chances de victoire.

Dans ce cadre, les deux succès d'affilée de la pensionnaire ont entraîné une hausse marquée de son poids, qui atteint désormais un niveau inédit pour elle. Dominique Cordier souligne pourtant que cette progression ne doit pas masquer son excellente condition physique, qui pourrait compenser ce handicap supplémentaire.

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Le pronostic de Dominique Cordier et Christophe Soumillon

Dominique Cordier considère la pensionnaire comme l'une des meilleures trois ans de l'épreuve. Elle sera associée à Christophe Soumillon, un élément que le pronostiqueur retient dans son analyse de la course.

Selon Dominique Cordier, la pensionnaire mérite un crédit certain, en raison de sa forme manifestement excellente. Cette appréciation repose principalement sur l'état de forme constaté avant l'épreuve, qui demeure l'argument central de son choix pour le Quinté du mardi 10 novembre 2026.

Enjeux de la course et prochaines échéances à Fontainebleau

Le Quinté du mardi 10 novembre 2026 se court donc à Fontainebleau, dans le cadre du Prix Roland Fougedoire. Les pronostics de Dominique Cordier sont publiés avant cette échéance, à l'attention des parieurs qui souhaitent comparer leurs choix.

Le lot réunit des chevaux de bon niveau, dont certains apparaissent émoussés selon le pronostiqueur, ce qui laisse une place réelle aux outsiders. Le terrain très souple peut également peser sur les allures et sur la capacité des partants à répéter leurs performances récentes.

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Cette épreuve offre ainsi un exemple concret de la manière dont le handicap, l'état de forme et le terrain influencent un pronostic hippique. Les lecteurs pourront suivre le déroulement de la course le mardi 10 novembre 2026 pour vérifier la pertinence de ces analyses.