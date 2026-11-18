Retrouvez les profils des danseurs du jeu de Nagui sur France 2, leur évolution depuis 2014 et la confirmation du cachet brut de 150 euros par journée.

Les danseurs emblématiques de l'émission de Nagui sur France 2, surnommés les Zikos, constituent une présence incontournable du plateau. Créés en 2014 par Charlotte Lardier lors du recrutement des candidats, ces performers jouent un rôle crucial en fournissant l'énergie visuelle et rythmique nécessaire au programme. Leur fonction première reste la création d'ambiance, bien que leur impact soit allé bien au-delà des simples chorégraphies.

Le rôle crucial des danseurs dans le jeu

La mission des Zikos consiste à dynamiser l'atmosphère du jeu à travers des mouvements synchronisés et une présence scénique vigoureuse. Leur travail permet de maintenir l'attention des téléspectateurs et des candidats sur une durée souvent longue. Avant une évolution récente des consignes, ces artistes disposaient d'une liberté d'improvisation significative, leur permettant de proposer leurs propres créations chorégraphiques.

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Cette autonomie a progressivement cédé la place à des directives plus strictes de la part de la production. Ce changement méthodologique a transformé la nature de leur prestation artistique, passant d'une création spontanée à une exécution plus codifiée. Malgré cette rigidité accrue, leur contribution reste essentielle pour le succès de la diffusion quotidienne.

Profils marquants de la troupe des Zikos

Myke Vangout, originaire de l'île de la Désirade en Guadeloupe, incarne l'une des figures les plus reconnaissables de ce groupe. Fort d'une expérience préalable dans les cabarets, les parcs d'attractions et les compagnies itinérantes, il a également produit plusieurs compositions musicales. Il a développé une complicité notable avec Mona, une autre habituée familière du public.

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Mona a rejoint l'équipe après avoir multiplié les expériences artistiques, y compris des apparitions au cinéma dans le film "Les Lyonnais". Son parcours cinématographique et chorégraphique lui permet d'apporter une versatilité rare sur le plateau. D'autres membres comme Magali Ripoll, devenue incontournable depuis 2007, apportent leur spontanéité et leurs multiples talents à l'émission.

Clarification du cachet après la pétition des danseurs

La rémunération de ces professionnels a fait l'objet d'une attention particulière suite aux initiatives syndicales. Myke Vangout a publiquement révélé que le cachet brut par journée de tournage était passé de 110 euros à 150 euros. Cette revalorisation intervient après une pétition lancée par plusieurs danseurs pour dénoncer leurs conditions de travail.

Nagui a confirmé ce montant de 150 euros brut lors d'interrogations sur la précarité potentielle de la fonction. Il a précisé que les conventions collectives sont strictement respectées et que les artistes se relaient pour couvrir les enregistrements. Cette clarification vise à rassurer le public sur la professionnalisation croissante de ces postes.

Impact de la crise sanitaire sur les rôles scéniques

La période post-crise sanitaire a considérablement modifié la dynamique du plateau et la place des danseurs. Avec le retour progressif des audiences, leur rôle est devenu plus central pour compenser l'absence de foule naturelle. Nagui a d'ailleurs sollicité certains membres de la troupe pour des interventions spécifiques lors des reprises des tournages.

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Karen Brunon, ancienne violoniste de l'Orchestre Colonne, a été remplacée par Karen Khochafian, issue d'une famille de musiciens. Cette transition illustre la continuité des talents qui font la richesse de l'émission. La formation académique de ces artistes, issue des conservatoires de Versailles ou Bruxelles, garantit une qualité de prestation constante. L'énergie et l'interaction avec l'animateur restent les piliers du charme visuel du programme.