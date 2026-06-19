Christine Bravo, Mélanie Da Cruz, Gradur ou encore Christophe Licata seront de la partie. L'an dernier, pour lancer le premier week-end de janvier et prolonger l'esprit des fêtes, TF1 avait proposé une nouvelle émission.

Qui sera le plus nul ? : Christine Bravo , Philippe Katerine , Mélanie Da Cruz , Gradur … le casting étonnant de la saison 2 dévoilé. Christine Bravo , Mélanie Da Cruz , Gradur ou encore Christophe Licata seront de la partie.

Vidéo Voici - " On a été jetées comme de la merde " : Christine Bravo et Laurence Boccolini reviennent sur leur départ du service public Qui sera le plus nul ? (TF1) : Christine Bravo, Philippe Katerine, Mélanie Da Cruz, Gradur… le casting étonnant de la saison 2 dévoilé L'an dernier, pour lancer le premier week-end de janvier et prolonger l'esprit des fêtes, TF1 avait proposé une nouvelle émission. En clair, dans ce jeu, perdre permettait de gagner.

Au programme : dictées, QCM, exercices de logique et interrogations surprises. Toutes les formes d'intelligence y passaient. Après deux années de bon et loyaux services, sera de retour pour animer la saison 2 de ce jeu télévisé aussi drôle qu'absurde.

Lors de l'Upfront 2026 de la première chaîne à laquelle nos confrères de Tous s'affronteront dans des épreuves de logique et des tests de culture générale, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, avec un seul objectif : éviter d'être sacré le plus nul de France.

"Tout ce qui m'arrive est un peu inattendu, mais je suis quand même monté à Paris pour m'amuser, faire rire les gens et leur changer les idées", "J'ai pu tenter des choses qui ont marché, d'autres moins. Je trouve ça formidable aussi d'échouer, je suis très à l'aise avec ça. Inventer, créer, prendre des risques, c'est ce que j'aime .

Si je ne faisais que des grands formats en costume-cravate, cela ne me conviendrait pas, car j'ai aussi besoin d'aller plus loin et de m'amuser" , a-t-il ajouté à nos confrères. Un état d'esprit qui éclaire sans doute la longévité d'un animateur devenu, au fil des années, l'une des valeurs sûres de TF1. Qui sera le plus nul ? : Christine Bravo, Christophe Licata, Philippe Katerine...

Qui sont les candidats au casting de la saison 2 sur TF1 ? / Télé-Loisirs / 18 juin 2026 Qui sera le plus nul : Philippe Katerine, Christine Bravo... Qui est au casting de la saison 2 de l'émission de Camille Combal ? / Diverto / 19 juin 2026 Diplômé d'une école de journalisme à Paris et passionné par l'actualité people française et internationale depuis tout petit, je suis un dénicheur de scoops aguerri.

Qu'il s'agisse d'une émission télé, un redcarpet, ou un post sur les réseaux sociaux, rien ne m'échappe. Toujours à l'affût des dernières infos, je sais repérer les sujets qui feront le buzz et qui plairont aux lecteurs. Avec un œil aiguisé sur l'industrie du divertissement et une connaissance pointue des dernières tendances, je vous livre l'exclusivité de l'actualité de vos célébrités préférées avant tout le monde. Après tout, toutes les news people sont sur Voici !

"Je venais de me séparer de Thierry... " : Valérie Mairesse s'explique sur son départ de la troupe du Splendid (ZAPTV) En 1988, Christine Bravo fait ses débuts à la télévision dans l'émission Permission de minuit. Elle a 32 ans. Deux ans plus tard, en 1990, Christine Bravo anime sa première émission diffusée sur France 3, Mille Bravo.

Elle a 34 ans. L'année d'après une nouvelle émission lui est confiée. Âgée de 36 ans en 1992, elle anime Frou-Frou jusqu'en juin 1994. À 38 ans, Christine Bravo présente alors Chérie, j'ai un truc à te dire durant une saison jusqu'en 1995 où elle décide de quitter le monde de l'audiovisuel.

En 1996, à 40 ans, Christine Bravo prend alors une année sabbatique qui lui inspire le livre Changer tout publié la même année. Fin de l'exil un an après. Christine Bravo âgée de 41 ans, en 1997, se voit proposer par Laurent Ruquier une rubrique hebdomadaire dans Changement de direction sur France Inter. En 1998, à 42 ans, sa carrière télévisuelle redémarre.

Christine Bravo présente alors tous les quinze jours Union Libre sur France 2. En raison du succès de l'émission, en 1999, elle est programmée de manière hebdomadaire, tous les samedis. Christine Bravo est alors âgée de 43 ans à l'époque.

Par ailleurs, à l'âge de 44 ans, en 2000, l'animatrice devient également éditrice chez Michel Lafon où elle dirige la collection jeunesse. En juin 2002, après quatre saisons, Union libre s'arrête. Christine Bravo, âgée de 46 ans décide de l'adapter aux régions françaises avec Douce France. Et la présentatrice de la chaîne publique ne manque jamais une conférence de presse comme ici en 2003 âgée de 47 ans Photo 14 / 21 | RINDOFF-MACAULT / BESTIMAGE L'émission cesse en 200





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