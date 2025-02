Ce texte présente une discussion animée autour du tir au biathlon, avec des questions sur les performances des tireurs, notamment Quentin, et les chances des Français. Il mentionne également les quotas supplémentaires des Norvégiens et le nombre de balles tirées en moyenne pour les réglages.

Qui est le meilleur tireur du circuit cette année ? Voici le pourcentage de réussite au tir du top 3 des Lucky Luke de la saison : 15h24, Est-ce que Quentin ne serait pas piqué par sa non-qualification au relais et peut-il faire comme Justine hier ? Est-ce que Quentin ne serait pas piqué par sa non-qualification au relais et peut-il faire comme Justine hier ? Impossible n'est pas QFM ! S'il réalise un beau tir, il sera forcément au rendez-vous et pourquoi pas sur la plus haute marche du podium.

Pourquoi les Norvégiens sont-ils 6 sur le sprint ? Ils bénéficient de deux quotas supplémentaires : ils sont champions du monde du sprint l'an passé à Nove Mesto avec un triplé et la victoire de Sturla Laegreid. Combien de balles sont tirées en moyenne pour les réglages ? On me dit dans l'oreillette environ 80 ! Mais ça dépend également des athlètes, des conditions… Qui est le coiffeur de Julien et de son voisin ? 🤩 15h02, On croise les doigts et on touche du bois ! Bonjour, à quelle heure partent les principaux favoris et les Français ? Hugo (L'Équipe biathlon) : Voici les dossards des principaux favoris et ceux de nos Bleus





