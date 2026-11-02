Questionnaires violences sexistes et sexuelles dans les écoles

À partir du 2 novembre, les écoles distribuent des questionnaires pour signaler les violences sexistes et sexuelles. Détail du dispositif et du contexte.

À compter du lundi deux novembre deux mille vingt-six, soit au lendemain des vacances de la Toussaint, un dispositif inédit sera mis en place dans l'ensemble des établissements scolaires français. Des questionnements spécifiques seront remis à tous les élèves, allant du niveau maternelle jusqu'au lycée. L'objectif principal de cette initiative est de permettre aux jeunes apprenants de signaler de manière confidentielle d'éventuelles violences sexistes et sexuelles. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de multiplication des témoignages concernant ces violences au sein des établissements scolaires.

Contexte des violences sexistes et sexuelles

Cette décision stratégique intervient suite à la médiatisation intense de l'affaire Bétharram. Les établissements scolaires ont constaté une augmentation significative des signalements concernant les violences sexistes et sexuelles sur leurs lieux d'apprentissage. Le ministère de l'Éducation nationale a expliqué que l'objectif est d'offrir à chaque élève la possibilité d'exprimer son besoin d'écoute. Cela se fait dans un cadre strictement individuel et confidentiel, évitant ainsi à l'enfant ou à l'adolescent de devoir s'exprimer publiquement devant ses camarades de classe. La démarche vise à briser le silence qui entoure souvent ces situations difficiles.

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Adaptation par âge des questionnaires

Le ministère a élaboré cinq versions distinctes de ce document pour tenir compte avec précision de l'âge des enfants. Cette adaptation permet d'ajuster les formulations et les supports en fonction du niveau de compréhension de chaque tranche d'âge. Pour les plus jeunes, allant de la maternelle au CE1, les questions seront lues à voix haute par un adulte. Elles seront également illustrées par des dessins représentant une fillette prénommée Alix dans différentes situations. Ce support visuel aide l'enfant à se positionner par rapport à son propre vécu sans utiliser de termes trop complexes.

Les questions portent sur le sentiment de sécurité ressenti à la maison ou sur d'éventuels contacts avec les parties intimes, en dehors des gestes nécessaires à l'hygiène. Au fil de la scolarité, les illustrations disparaissent progressivement pour laisser place à du texte plus direct. Au collège, le questionnaire intègre des questions spécifiques sur les réseaux sociaux et adopte un vocabulaire plus précis. Les élèves de quatrième et de troisième sont interrogés sur des situations vécues lors de stages professionnels. Au lycée, le document comprend environ quinze questions formulées de manière directe, abordant explicitement les agressions.

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Procédure de signalement et réponse

Chaque question propose trois réponses possibles : oui, non, ou je ne sais pas. Bien que tous les élèves soient destinataires du questionnaire, leur participation reste strictement facultative. Ils peuvent choisir de ne pas répondre du tout ou de laisser certaines questions sans réponse. À la fin du document, ils ont la possibilité de renseigner leur identité ou de conserver l'anonymat complet. Le questionnaire les invite également à identifier un adulte de confiance auprès duquel ils pourraient se tourner en cas de besoin urgent.

La distribution de ce document intervient systématiquement après une séance d'éducation à la vie affective et relationnelle. Ces séances, désignées sous l'acronyme EVAR ou EVARS, sont destinées à préparer les élèves à cette démarche de signalement. Les documents rappellent les interlocuteurs internes à l'établissement, tels que les infirmiers, les psychologues ou les assistants sociaux. Des numéros d'aide externes sont également indiqués, notamment le 119 pour l'enfance en danger.

Implication des parents et suivi médical

Les familles seront prévenues en amont par courrier officiel. Elles conservent le droit de s'opposer à la participation de leur enfant à cette démarche. Le ministère prévoit que les réponses soient étudiées dans la journée même de la distribution. Cela permet de repérer et de prendre en charge rapidement les situations les plus préoccupantes. Si les premiers échanges révèlent un danger immédiat pour l'enfant, celui-ci sera recontacté par une assistante sociale ou une infirmière.

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a précisé les protocoles d'urgence. Il a indiqué que si cette première parole montre qu'il y a un risque pour l'enfant, les procédures habituelles seront enclenchées. Cela inclut des saisines de la justice si nécessaire. Le but est d'assurer le recueil de la première parole avec la plus grande délicatesse. Ce dispositif s'inscrit également dans une volonté de réintroduire la détection obligatoire des violences scolaires et intrafamiliales sur le long terme.