Querelle Musque-Altman : Un Rachat Surréaliste à 97,4 Milliards de Dollars

Elon Musk propose un rachat surprise d'OpenAI tandis que Sam Altman riposte en proposant d'acheter Twitter. Cette querelle publique met en lumière les rivalités exacerbées dans le monde de la technologie.

Elon Musk , bien qu'absent du Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle (IA) à Paris, a fait l'événement dans le monde de la technologie le lundi 10 février soir.

Alors qu'Emmanuel Macron organisait un dîner de gala réunissant les acteurs influents du domaine techno-politique mondial, dont Sam Altman, le PDG américain d'OpenAI, l'entrepreneur visionnaire et conseiller de Donald Trump a lancé une offre non sollicitée de 97,4 milliards de dollars (93,4 milliards d'euros) pour racheter la société californienne réputée pour avoir développé le robot conversationnel ChatGPT. Altman, en pleine discussion avec le vice-président américain J.D. Vance et le Premier ministre indien Narendra Modi, s'est absenté quelques minutes du dîner élyséen pour publier un message sur le réseau X (ex-Twitter, propriété de Musk) : « Non merci, mais nous rachetons Twitter pour 9,74 milliards de dollars si tu veux. » Musk, qui avait racheté Twitter en 2022 pour 44 milliards de dollars, a immédiatement qualifié Altman d'« escroc ».Cette scène surréaliste a eu lieu alors que le sommet parisien rassemblait pendant deux jours les personnalités les plus éminentes du domaine de l'IA et de la politique pour discuter de gouvernance. Au lieu d'aborder les questions cruciales, les tycoons les plus célèbres du secteur se sont lancés dans une guerre d'ego en ligne, comme des enfants. La querelle a emporté les esprits, plongeant le monde de la technologie dans une nouvelle dimension de rivalité et d'incertitude. L'offre de Musk à OpenAI soulève de nombreuses questions. Qu'est-ce qui motive cette acquisition soudaine ? S'agit-il d'une stratégie pour contrer ChatGPT et renforcer la position de Twitter dans le domaine de l'IA ? Ou est-ce une simple provocation destinée à taquiner Altman et mettre en évidence la rivalité entre les deux géants technologiques ? Les semaines à venir pourraient nous éclaircir sur les intentions véritables de Musk et sur l'impact que cette querelle aura sur le paysage de l'IA et de la technologie





