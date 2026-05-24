Quentin Halys bat Mattia Bellucci et rejoint le deuxième tour de Roland-Garros

La première victoire française à Roland-Garros est enfin arrivée grâce à Quentin Halys qui a battu Mattia Bellucci et a rejoint le deuxième tour. Ce résultat est un soulagement après les revers concédés par les autres joueurs français dans le tableau masculin.

La première victoire française à Roland-Garros est enfin arrivée grâce à Quentin Halys qui a battu Mattia Bellucci et a rejoint le deuxième tour. Ce résultat est un soulagement après les revers concédés par les autres joueurs français dans le tableau masculin.

Quentin Halys, classé 88e mondial, a dominé l'Italien Mattia Bellucci (72e) en trois sets et 2 heures 29 minutes de jeu. Il a mené 3-0 en début de match avant de se faire débreaker, puis a redécollé pour finalement gagner la manche 6-3. Dans la deuxième manche, il a été mené 5-2, mais a su retourner l'affaire et gagner le tie-break.

Dans la dernière manche, il a sauvé une balle de break à 3-3 et a pris l'engagement de son adversaire dès le jeu suivant. Il a ensuite conclu l'affaire en servant pour le match. C'est la première victoire française de la première journée du tournoi et Quentin Halys est le premier joueur français à remporter un set après une mauvaise journée pour les Bleus. Il est désormais qualifié pour le deuxième tour de Roland-Garros





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Quentin Halys Mattia Bellucci Roland-Garros Tournoi De Tennis Vainqueur Français

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