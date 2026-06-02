Quels sont les véhicules prioritaires sur la route ?

Les véhicules d'intérêt général prioritaires sont définis par le Code de la route. Ils bénéficient d'un régime spécial qui leur permet de mener à bien leur mission de secours aux personnes, de maintien de l'ordre public ou des infrastructures. Les véhicules prioritaires doivent impérativement activer leurs avertisseurs sonores et lumineux pour bénéficier de la priorité.

En plus de certaines ambulances privées, d'autres véhicules de transports bénéficient aussi d'une priorité de passage. Sur la route, quand ils sont en intervention, certains véhicules bénéficient d'un régime particulier prévu par le Code de la route.

On les appelle les véhicules d'intérêt général prioritaires. Lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs spéciaux, les autres usagers doivent impérativement leur céder le passage. Le Code de la route a prévu un régime spécial pour certains véhicules afin de leur permettre de mener à bien leur mission de secours aux personnes, de maintien de l'ordre public ou des infrastructures. Il leur octroie des droits et instaure des devoirs pour les autres usagers.

Selon les règles du Code de la route (et notamment l'article R. 311-1), sont définis comme véhicules d'intérêt général prioritaires les véhicules : Des services de police et de gendarmerie (circulant en voiture, mais aussi en moto) ; Des douanes ; Des services d'incendie et de secours ; Des unités militaires dédiées à titre permanent à des missions de sécurité civile ; D'intervention des services de déminage de l'État. Mais aussi : les véhicules de transports du ministère de la justice affectés aux trajets des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ; Les ambulances privées (véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières ou affectés à l'intervention de ces unités à la demande du service d'aide médicale urgente).

Ces véhicules ne sont pas toujours prioritaires. Vous devez leur céder le passage s'ils font usage de leur gyrophare ou de leur sirène (ou des deux). En l'absence de signal lumineux ou sonore, ce sont des usagers comme les autres. Lorsqu'ils sont en intervention et qu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux, ces véhicules peuvent déroger à certaines règles de circulation.

Ils peuvent, par exemple : Emprunter la bande d'arrêt d'urgence ; Franchir un feu rouge ; Dépasser par la droite ; Ne pas marquer un arrêt à un stop. Toutefois, leurs conducteurs restent tenus d'adapter leur vitesse et de ne pas mettre en danger les autres usages. En agglomération, un véhicule de transport en commun comme un bus est prioritaire lorsqu'il quitte un arrêt signalé. Vous devez donc ralentir et, au besoin, vous arrêter pour le laisser passer.

Comme indiqué, les ambulances ne sont pas toujours prioritaires. Seules les ambulances de transport sanitaire et les ambulances privées d'intervention des unités mobiles hospitalières (ou affectées à l'intervention de ces unités à la demande du service d'aide médicale urgente) sont considérées comme véhicules prioritaires. Et pour être prioritaires sur la route, ces véhicules doivent impérativement activer leurs avertisseurs sonores et lumineux.

C'est le cas par exemple des véhicules du SAMU ou des ambulances privées qui transportent en urgence les personnes vers les hôpitaux. Les autres ambulances privées, par exemple celles qui transportent les patients à un rendez-vous médical, sont des véhicules non prioritaires.

Cependant, elles peuvent bénéficier d'une 'facilité de passage'. Les véhicules bénéficiant d'une facilité de passage doivent voir leur circulation facilitée lorsqu'ils utilisent leurs avertisseurs.

En revanche, contrairement aux véhicules d'intérêt général prioritaires, ils restent soumis aux règles de priorité aux intersections et ne peuvent pas franchir un feu rouge ou un stop en bénéficiant d'un régime dérogatoire





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Véhicules Prioritaires Code De La Route Avertisseurs Sonores Avertisseurs Lumineux Facilité De Passage

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finale NBA : Les duels à suivre entre les Spurs et les Knicks !Avant le début des finales NBA entre Spurs et Knicks, focus sur les trois duels majeurs qui pourraient décider de l'issue de la série.

Read more »

Les entraîneurs de football les plus stylés de tous les temps, selon nos expertsSe pourrait-il que le style d'un entraîneur soit souvent le reflet de son approche du jeu ? Voici la réponse de GQ.

Read more »

Indemnité carburant pour les 'grands rouleurs': les retraités peuvent-ils toucher cette aide de 100 euros?Le gouvernement a lancé mercredi 27 mai une nouvelle aide de 100 euros pour soutenir les 'gros rouleurs' confrontés à la hausse des prix du carburant. Qui y a droit? Les détails.

Read more »

Séismes : les animaux peuvent-ils vraiment les sentir avant nous ?Chiens nerveux, oiseaux en fuite… Avant certains séismes, les animaux semblent réagir. Mais entre intuition et science, la réalité est plus complexe.

Read more »