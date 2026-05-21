Norbert Behr || Chip Somodevilla

Une radio britannique annonce la mort du roi Charles III en direct, son directeur obligé de s'excuser après cette grosse erreur Sous la houlette de Camilla, le roi Charles III succède au trône en devenant ainsi le plus vieux monarque britannique à accéder au pouvoir, à 74 ans.

En voyage en Irlande du Nord, il fait un spectacle de maintien en face des rumeurs de son possible abdiquement pour s'établir comme le plus vieux roi à régner d'Angleterre. Dans un précédent article, nous vous avons rapporté que certains pensaient qu'il allait abdiquer rapidement en faveur de son fils aîné, mais il se prépare semble-t-il à braver les fonctions qui se partagent avec Caroline du duché d'York, ses deux petits-enfants et une multitude de palais.

La mort présumée du roi Charles III inquiète la population Compte tenu de l'annonce surprise de sa mort, les auditeurs ont المذكuré un message reçu sur les ondes des radios indicando la mort de Charles III à l'âge de 77 ans. Mais vous le saurez, les choses ont heureusement tourné dans le bon sens, car le message était faux consommé tous les moyens disponibles pour en avoir vérifié la véracité. [Voir ci-dessus]





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