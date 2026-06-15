Quatre servals victimes du trafic réhabilités en Afrique du Sud par un refuge français

Le refuge Tonga Terre d'Accueil envoie quatre servals sauvés de la captivité illégale vers l'Afrique du Sud pour une réhabilitation en milieu naturel, dans le cadre de son programme Roar Project III.

Le refuge Tonga Terre d'Accueil, situé dans la Loire, s'apprête à réécrire une page importante de son histoire en matière de protection des félins sauvages.

Ce mercredi 17 juin, quatre servals - Raya, Cavale, Nyalenda et Ominira - prendront la direction de l'Afrique du Sud dans le cadre du Roar Project III, un programme ambitieux de transfert et de réhabilitation d'animaux sauvages. Ces félins, tous victimes de la détention illégale ou des conséquences du trafic d'animaux exotiques, vont être accueillis par le SanWild Sanctuary. Cette expédition marque la deuxième réhabilitation de servals menée par l'association en Afrique du Sud, après un premier succès en 2024.

À ce jour, Tonga Terre d'Accueil reste la seule structure française à mener à bien ce type d'opération pour les servals, tout comme elle est la seule à organiser le transfert de lions de cirque vers le même pays. Chaque animal transporte un passé lourd et complexe. Raya a été confié par son détenteur pour éviter une saisie et des poursuites pour détention illégale.

Cavale, quant à lui, a été capturé après plusieurs mois d'errance dans la banlieue lyonnaise de Brignais, où il avait survécu à l'hiver en liberté après avoir probablement été relâché ou s'être échappé. Nyalenda et Ominira partagent des histoires similaires de captivité abusive. Leur point commun : ils ont tous été maintenus en captivité par des particuliers, une pratique strictement interdite en France pour cette espèce sauvage.

Le serval, félin originaire d'Afrique, possède un comportement profondément sauvage et un instinct de chasse très développé. Malgré une période plus ou moins longue chez des particuliers, l'association a constaté que ces aptitudes naturelles pouvaient être préservées, ouvrant la voie à une réhabilitation réussie en milieu naturel. À leur arrivée en Afrique du Sud, les quatre servals rejoindront de nouveaux enclos d'acclimatation spécialement conçus et construits par Tonga Terre d'Accueil, grâce au soutien financier de donateurs.

Ces infrastructures sont essentielles : elles permettront aux animaux de s'adapter progressivement à leur nouvel environnement et de renforcer leur immunité avant une éventuelle libération. Ces enclos ne sont pas seulement destinés à Raya, Cavale, Nyalenda et Ominira ; ils sont également pensés pour accueillir de futurs transferts. Car le trafic de servals, alimenté par la mode des animaux exotiques sur les réseaux sociaux où ils sont parfois présentés à tort comme des compagnons idéaux, ne faiblit pas.

L'association, qui a déjà recueilli plus de quarante individus en quatre ans, s'attend à de nouvelles prises en charge prochaines, suite à des procédures de saisie. Ce flux constant souligne l'urgence et la persistance du problème, même si les opérations comme celle-ci offrent une issue positive à certains de ces félins confisqués





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