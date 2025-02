Quatre Régions S'Opposent au Versement Mobilité Régional aux Entreprises

Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Hauts-de-France et Pays de la Loire refusent d'appliquer le Versement Mobilité Régional (VMR) aux entreprises, mettant en avant la protection de l'économie régionale et les niveaux de taxation déjà élevés.

Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Pays de la Loire ont décidé de ne pas appliquer le Versement Mobilité Régional ( VMR ) aux entreprises. Cette taxe sur les transports en commun, jusqu'alors payée par les entreprises de la région parisienne et des grandes villes, a été étendue au budget 2025 aux autres régions. Le plafond du VMR est fixé à 0,15% de la masse salariale.

Cette contribution, versée par les employeurs publics et privés, sert à financer les transports publics, notamment les trains TER, les cars interurbains et d'autres moyens de transport mis à disposition des citoyens. Cependant, quatre régions ont choisi de ne pas imposer cette taxe, invoquant la protection des entreprises. «Le Versement Mobilité, nous ne le mettrons pas en place en Hauts-de-France. La Région n'est pas là pour taxer les entreprises, l'État le fait déjà trop», a déclaré Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, sur le réseau social X. «Jamais je ne mettrai en œuvre une taxe nouvelle sur nos entreprises. On marche sur la tête : notre économie n'a pas besoin de plus d'impôts, mais de moins d'impôts !», s'est exclamé Christelle Morançais, présidente de la région Pays de la Loire, sur le même réseau social. Auvergne-Rhône-Alpes a également pris une position similaire, affirmant dans un communiqué : «La région fera le choix des entreprises contre celui de la fiscalité», promettant qu'il n'y aura «ni augmentation de la dette, ni accroissement de la pression fiscale». Hervé Morin, président de la région Normandie, a qualifié le prélèvement «d'indécent» dans Le Parisien, car «les entreprises ont déjà des niveaux de taxe très élevés et le contexte économique ne s'y prête pas». Cette décision a été saluée par le Medef, qui a appelé les autres régions à suivre l'exemple. «Présidents de région : faites le choix des entreprises et de l'emploi !», a écrit l'organisation patronale. Le Medef estime que le VMR pourrait atteindre «plus de 500 millions d'euros par an», ce qu'il juge «insupportable pour les entreprises de nos régions». Selon le patronat, le VMR a coûté «plus de 9,3 milliards d'euros» aux employeurs en 2023, et le budget 2025 prévoit des hausses de taxes «de 13 milliards d'euros», dont 8 milliards de surtaxes d'impôt sur les sociétés pour les entreprises réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.





