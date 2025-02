Quatre jeunes du Lauragais s'apprêtent à vivre l'aventure du 4L Trophy

Yulia Potié, Alexandre Caravaca, Paul Castel et Manuel Terrieu, tous originaires du Lauragais, prennent la route du Maroc pour participer au célèbre 4L Trophy, une course solidaire qui allie aventure et engagement humanitaire.

Départ prévu mercredi 19 et jeudi 20 février à Biarritz, avant de prendre la direction du Maroc via l'Espagne pour vivre la grande aventure du 4L Trophy . Du côté de Montesquieu- Lauragais , Yulia Potié, 23 ans et Alexandre Caravaca, 22 ans, peaufinent les dernières préparatifs, accompagnés de Paul Castel, 18 ans, un autre habitant de la région, associé à Manuel Terrieu de Montpellier, également âgé de 18 ans.

Quatre équipages en route vers un périple de 12 jours en Espagne mais surtout au Maroc, où se déroule l'essentiel de la course. \Réservé aux jeunes âgés de 18 à 28 ans, le 4L Trophy est né en 1997 dans l'esprit de Jean-Jacques Rey. Le principe ? Parcourir les routes de l'Espagne, puis du Maroc, à bord d'une authentique Renault 4L, en passant par des sites emblématiques comme Tanger, l'Atlas légendaire, Ouarzazate ou encore Marrakech. \Au programme, du désert, des sensations fortes, l'entraide, les rires, l'aventure avec un grand A, mais aussi et surtout un engagement humanitaire authentique. Chaque équipage transporte des fournitures scolaires, du matériel sportif ou encore des denrées alimentaires en faveur d'associations caritatives comme Enfants du Désert, Cap Éco Solidaire ou encore la Croix-Rouge, pour aider les populations locales marocaines. \Yulia Potié et Alexandre Caravaca arrivent au volant de leur 4L rose vif, flambant neuve. Le soleil couchant confère à cette voiture mythique un côté pour le moins atypique au cœur des vieilles pierres de Montesquieu-Lauragais. Fraîchement sortie du garage, cette 4L GTL de 1991 fait partie des dernières produites. Yulia et Alexandre ont consacré beaucoup de temps pour offrir à cette légende de l'histoire automobile française une seconde jeunesse. Peinture refaite à neuf, équipements pour affronter le désert, rien ne manque, sauf les autocollants des sponsors. Car le 4L Trophy a un coût. 3 640 € rien que pour l'inscription. \« C'est un véritable travail de gestion de projet, énorme, au-delà de la voiture, car il faut trouver des sponsors », explique Yulia. « La préparation est longue », ajoute son coéquipier Alexandre. En précisant : « Nous n'avons pas eu de gros travaux à effectuer sur la voiture, si ce n'est la boîte de vitesses qu'il a fallu remplacer. Nous avons sorti le moteur, travaillé sur les sièges… » Un chantier que les participants ont improvisé, au fur et à mesure, affinant leurs compétences au fil du temps. « Cette aventure m'a permis d'apprendre la mécanique sur une voiture où tout est super simple », souligne Alexandre. \Concernant le budget, Yulia et Alexandre précisent : « Il faut environ compter 12 000 €, voiture comprise. » La 4L que les deux participants ont achetée 4 000 € et qui, après l'aventure, sera revendue, avec peut-être une belle plus-value à la clé compte tenu des travaux effectués. L'équipe précise que les sponsors représentent environ la moitié de ce budget. L'autre moitié ayant été couverte par une cagnotte et des fonds personnels. \Yulia et Alexandre ont également pu bénéficier du soutien d'un ancien enseignant de l'école élémentaire de Pompertuzat, qui a mobilisé les enfants et les parents afin de récolter de nombreuses fournitures scolaires destinées aux enfants marocains. « Cette dimension humanitaire donne du sens à la mission », ajoutent Yulia et Alexandre qui ne cachent pas leur impatience à l'idée d'enfin donner le premier coup d'accélérateur. \Paul Castel, 18 ans, vient d'arriver au volant de sa 4L fourgonnette. Originaire de Montesquieu-Lauragais, Paul a été mis en contact avec Alexandre et Yulia grâce au maire du village. Ce passionné d'automobiles anciennes prépare le 4L Trophy depuis deux ans, avec son coéquipier Manuel, âgé de 18 ans également. \« C'est mon coéquipier qui m'a lancé ce défi. J'ai tout de suite aimé le concept de cette course, qui allie le caritatif et l'humain », explique Paul pour justifier son implication dans ce beau projet. \Sa 4L blanche de 1983 est issue de trois épaves que les jeunes mécaniciens, épaulés par le père de Paul, lui aussi du métier, ont littéralement ressuscitées en l'aménageant de manière à lui permettre d'entreprendre ce périple en terres arides. La 4L de Paul et Manuel est d'ailleurs équipée de tout le nécessaire pour permettre une totale autonomie, avec couchages et équipements réglementaires





