Quatre jeunes déférés à Bordeaux après violences au lycée d'Evry

Lyon 9 novembre, quatre adolescents, dont trois mineurs, ont été appréhendés pour jets de pierres et incendies de poubelles au lycée Émile-Combes de Bègles. Le parquet de Bordeaux recevra les détenus le 11 novembre pour décider des poursuites.

Le samedi 9 novembre, quatre adolescents, dont trois mineurs de 15 et 16 ans, ont été appréhendés dans la zone autour du lycée professionnel Émile-Combes à Bègles après des jets de projectiles sur des policiers, un brûlé de poubelles et un proviseur blessé à la tête par une pierre. Les détenus, interpellés à l'heure de la matinée, ont été présentés à un magistrat du parquet de Bordeaux ce mercredi 11 novembre, à l'issue de leurs gardes à vue.

Enquête préliminaire et recours pénale

À Bègles, la tension a atteint son estrés après l'arrivée du matin de plusieurs dizaines de jeunes hommes encagoulés devant l'établissement. Le chef d'établissement a reçu un pavé au niveau de la tempe alors que la police se serait retrouvée à défendre son personnel. L'enquête est entamée pour les chefs de violences aggravées et de participation à un groupement en vue de préparer des violences ou des dégradations.

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Le procureur de la République a ouvert une enquête des chefs de violences aggravées, conformément aux articles 222-30 et 222-31 du Code pénal. Le 11 novembre, la préfecture a pris de nouveaux arrêtés pour interdire les regroupements jusqu'à 200 mètres autour de certains établissements scolaires de la région. Les lycées protégés comprennent les lycées Gustave-Eiffel et Magendie à Bordeaux, Daguin et Dassault à Mérignac, Victor-Louis et Kastler à Talence, Pape-Clément et Philadelphe-de-Gerde à Pessac.

Réactions des autorités et mesures de sécurité

La préfecture a annoncé ces nouvelles directives lors d'une réunion avec les responsables des établissements concernés. La direction de l'IUT de Bordeaux a confirmé la coordination avec les forces de l'ordre afin d'assurer la sécurité des populations scolaires. Le procureur de la République, en charge de l'enquête, a souligné l'importance de la procédure judiciaire en cours pour protéger le cadre éducatif.

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Les trois mineurs et l'adulte de 18 ans sont désormais sous mise en examen. Le parquet de Bordeaux déterminera si des poursuites supplémentaires seront engagées. Les habitants de Bègles, de Bordeaux et des villes environnantes ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux après la publication des images d'un proviseur blessé et des scènes de chaos. Les assurances gèrent plus de 5.000 réclamations depuis la nuit du 9 novembre.

Conséquences et perspectives pour les étudiants

La violence a provoqué la fermeture des portes du lycée pour la nuit et a entraîné la suspension temporaire de plusieurs cours. Le directeur pédagogique a prévu un forum d'information en personne pour la semaine prochaine afin d'expliquer les mesures de sécurité et les impacts des procédures judiciaires sur le parcours scolaire. Les enseignants ont reçu des directives pour maintenir un environnement de travail sécuritaire pendant que la police continue d'examiner les indices recueillis.

Les autorités locales laissent entendre qu'une analyse plus approfondie de la situation nécessite une enquête sécuritaire pour les étudiants. Un rapport complet sera publié par la police et le parquet de Bordeaux d'ici la fin du mois prochain.