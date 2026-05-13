Quatre enfants scolarisés ont été testés négatifs au hantavirus parmi les cas contacts français

Le gouvernement a annoncé que quatre enfants scolarisés parmi les 22 cas contacts français n'ayant pas été passagers du navire Hondius ont été testés négatifs au hantavirus.

Parmi les 22 cas contacts français n'ayant pas été passagers du navire Hondius, les quatre enfants scolarisés ont été testés négatifs au hantavirus, a annoncé mercredi soir le gouvernement.

Les 22 personnes identifiées en France comme cas contacts de la néerlandaise décédée de l'hantavirus ont toutes débuté une quarantaine à l'hôpital. Selon les autorités sanitaires, un test négatif exclut toute contagiosité à l'instant T d'une personne considérée comme cas contact. Le gouvernement précise que les autorités sanitaires ont décidé de se baser sur le protocole de la méningite afin de définir la doctrine de prise en charge des cas contacts d'une personne reconnue comme positive à l'hantavirus





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