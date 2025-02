Cet article explore les histoires de quatre couples qui ont réussi à combiner amour et travail en créant des entreprises prospères ensemble.

Quatre couples passionnés partagent leur vie professionnelle et personnelle, trouvant dans cette union une force et une complicité uniques. Malgré les défis, ils restent soudés par l'amour et un projet commun. Qu'ils soient pâtissiers, boulangers, opticiens ou danseurs, chacun vit son métier comme une aventure à deux. Barbara et Alexandre de la glacerie-chocolaterie Barrelle Ils étaient faits l'un pour l'autre.

Barbara Chapotier et Alexandre Albanese travaillaient chez le même chef pâtissier à Toulouse quand ils se sont rencontrés. 'Quasiment de suite, il y a eu un truc entre nous', se souvient Alexandre. Quelques années plus tard, en 2017, les tourtereaux fondent la glacerie-chocolaterie artisanale Barrelle, à Blagnac. Dans leur entreprise, les rôles de chacun ont toujours été bien définis. Barbara gère la communication ; Alexandre, la production 'afin de ne pas se marcher dessus'. Il n’empêche, en 2020, le couple est renversé par un clash et se sépare. Il réussit à se rabibocher grâce à l’aide d’une thérapeute. 'Il nous a alors sauté aux yeux que ce qu’on faisait ensemble, on ne pourrait pas le faire avec quelqu’un d’autre. On a éprouvé notre évidence de complémentarité. Je n’aurais jamais confiance en quelqu’un d’autre comme en mon conjoint', explique Barbara. Depuis, la vie à deux a repris ses droits, décuplant même leurs projets. Barbara et Alexandre ont donné naissance à un fils âgé aujourd’hui de 3 ans. Ils ont ouvert un nouveau laboratoire de production à Toulouse et prévoient de se marier ce 1er mars. Aude et Lionel de la boulangerie le Galo’Pain Eux aussi se sont connus dans la même boulangerie avant d’ouvrir le Galo’Pain, au faubourg Bonnefoy. Aude Sanchez et Lionel Giraud vivent et travaillent ensemble et ne changeraient cela pour rien au monde. 'Notre métier est une passion. On aime le faire bien et ensemble. Pour moi, c’est mieux de travailler avec mon mari. Je crois en lui et je sais qu’il œuvre dans notre intérêt', glisse Aude. Le couple se voue un soutien mutuel. 'Si je me lève à 2 h du matin, c’est pour Aude. Elle est ma motivation. Sans elle, je n’y arriverai pas, c’est sûr', reconnaît Lionel. Ce couple de boulangers partage 'une complicité unique. En faisant tout ensemble, on comprend mieux les défis de l’autre, ça renforce les liens. Il y a de l’admiration mutuelle', ajoute Aude. Aurore et François du magazin d’optique Marcel + Monique Désormais inséparables, Aurore et François Perrot viennent de lancer leur boutique d’optique 'Marcel + Monique', dans la Ville rose. Vendre des lunettes ensemble, 'c’est une évidence, annonce Aurore. On s’est rencontré, il y a 5 ans, lors d’un séminaire professionnel, après avoir eu chacun une vie. Entre nous, il y a eu ce regard bouleversant, comme dans un film', ajoute-t-elle. Un regard qui va tout changer. Ce soir-là, Aurore et François tombent éperdument amoureux. Comme 'c’était une horreur d’être séparés', deux mois après leur rencontre, ils décident de vivre et travailler ensemble, d’abord en Suisse où François gérait quatre magasins de lunettes, puis à Toulouse. 'On ne se quitte plus. Quand Aurore n’est pas là, il me manque quelque chose. On s’appelle dans les cinq minutes', assure François. Depuis qu’elle a rencontré son mari, Aurore est radieuse. 'Avec lui, j’existe avec un grand E, un grand X, un grand I, etc. Je me sens vivante', dit-elle, émue. Pour eux, la Saint-Valentin sera une journée comme les autres. 'En même temps, notre vie est une Saint-Valentin', rappelle Aurore. Les danseurs Vinciane et Matthew du VM Ballet Vinciane Ghyssens et Matthew Madsen ont créé leur école de danse, le VM Ballet, en 2004, à Toulouse, où ils forment de nombreux 'Prodiges'. Avant cela, ils ont dansé sur les scènes du monde entier. 'On s’est rencontré au Ballet royal des Flandres, en 1989. J’étais danseuse étoile ; Matthew, premier danseur', raconte Vinciane. Ils tombent amoureux 'assez vite. Je suis arrivée dans la salle de danse, Matthew avait pris ma place à la barre. Quand je le lui ai dit, il m’a souri et a reculé de 10 centimètres. Là, je me suis dit : Lui ! ', se souvient Vinciane. Depuis, ils sont ensemble. 'Avec le temps, notre forme d’amour a évolué. Je n’imagine pas passer le reste de ma vie sans lui'. Est-ce étouffant, par moments ? 'Non. Même si on travaille dans le même bâtiment, il y a des jours, où l’on ne fait que se croiser, chacun donne ses cours. Cela peut être fatigant car on ne décroche pas. On rentre à la maison et on parle business', reconnaît Matthew. Vinciane est positive, lui plutôt critique. 'On est des opposés, c’est pour ça que ça marche', analyse Matthew. Surtout, la vie leur a donné le meilleur : une fille, magnifique danseuse. 'On est ensemble aussi pour elle, pour l’accompagner. C’est notre plus grand bonheur', conclut Vinciane





