Quatre communes de Vendée reconnues en état de catastrophe naturelle : délai et procédures d’indemnisation

La préfecture de Vendée a publié un arrêté reconnaissant le statut de catastrophe naturelle pour L’Île-d’Elle, Beauvoir-sur-Mer, Challans et Saint-Jean-de-Monts suite aux inondations et coulées de boue de février 2026. Les sinistrés ont 30 jours pour déclarer leurs dommages.

Quatre communes de Vendée ont officiellement été reconnues en état de catastrophe naturelle à la suite de graves inondations et coulées de boue survenues entre le 16 et le 20 février 2026.

L’Île-d’Elle, Beauvoir-sur-Mer, Challans et Saint-Jean-de-Monts bénéficieront ainsi du régime d’indemnisation pour les dommages causés par ces événements climatiques. Les sinistrés disposent d’un délai de trente jours à compter de la publication au Journal officiel pour soumettre un état descriptif de leurs pertes à leur assureur. L’arrêté précise en revanche que quatre autres communes n’ont pas été incluses dans cette reconnaissance.

Chantonnay, La Chapelle-Palluau et Sigournais n’ont pas vu leur demande de classement en « sécheresse » pour 2025 être retenue, tandis que Les Lucs-sur-Boulogne n’a pas été reconnue pour un séisme enregistré le 13 juillet 2025. Ces décisions soulignent la nécessité pour les collectivités d’affiner leurs analyses des risques naturels et de renforcer leurs demandes de soutien financier. D’un point de vue administratif, les victimes de ces sinistres doivent agir rapidement pour bénéficier des indemnisations prévues.

L’état de catastrophe naturelle, une fois reconnu, facilite les procédures d’assurance et permet aux particuliers et professionnels touchés de relever rapidement les défis posés par ces événements exceptionnels. Cependant, les collectivités non incluses peuvent faire appel à d’autres moyens de soutien, comme des dispositifs locaux ou des aides exceptionnelles de l’État





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