Quatre Candidats Entrent en Campagne pour la Primaire Ecologiste à Paris en 2026

David Belliard, Anne-Claire Boux, Fatoumata Koné et Aminata Niakaté ont officiellement lancé leur campagne pour la primaire écologiste aux élections municipales de Paris en 2026. La campagne interne s'est lancée ce 12 février et se poursuivra jusqu'au 12 mars, avec un premier tour de vote électronique prévu du 14 au 16 mars.

La campagne interne des écologistes commence donc officiellement ce 12 février et se poursuivra jusqu'au 12 mars prochain, selon Antoine Alibert, co-secrétaire des Écologistes à Paris, qui a fait cette annonce à BFM Paris Île-de-France. Chaque candidat devait obtenir le parrainage d'au moins 5 % des 1.800 à 2.000 adhérents à jour de cotisation du parti avant le 1er février, date de dépôt des candidatures. Tous les candidats ont réussi à atteindre cet objectif. Le premier tour des élections se déroulera du 14 au 16 mars par vote électronique, suivi du second tour entre le 21 et le 23 mars. Un « débat interne » sera organisé les 10 mars, avec la participation de tous les candidats. Les modalités de ce débat seront dévoilées prochainement. Le sénateur de Paris Yannick Jadot, ancien candidat à l'élection présidentielle et soutenu par la secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier, avait annoncé sa candidature aux élections municipales fin janvier. Cependant, il avait refusé de passer par une primaire et souhaitait que les autres candidats se rallient derrière lui. Une démarche qui n'a pas abouti.Belliard et Koné, figures reconnues des écolos à Paris, ont choisi de maintenir leurs candidatures. David Belliard, qui a remporté le même type de primaire en 2019 face à Julien Bayou, est considéré comme le favori. En 2020, il était candidat des Écologistes aux élections municipales et avait obtenu 10,79% des voix, terminant quatrième au premier tour. Il avait ensuite soutenu Anne Hidalgo pour le second tour, devenant son adjoint chargé des Mobilités et de la Transformation de l'espace public en juillet 2020. Devenue présidente du groupe Europe Écologie les Verts au Conseil de Paris en 2020, Fatoumata Koné a plusieurs fois eu des désaccords avec le groupe Paris en Commun d'Anne Hidalgo. L'élue, âgée de 43 ans, a notamment plaidé pour la démission de Christophe Girard en 2020 et pour la rénovation énergétique des écoles parisiennes. Conseillère de Paris depuis 2014, Fatoumata Koné a évoqué le logement comme l'une de ses principales priorités lors d'une interview sur BFM Paris Île-de-France le 3 février. Anne-Claire Boux et Aminata Niakaté, deux personnalités montantes d'EELV, complètent le tableau des candidats. Elue dans le 18e arrondissement lors de l'élection municipale de 2020, Anne-Claire Boux a ensuite été nommée adjointe en charge de la Santé par Anne Hidalgo, un poste qu'elle occupe toujours. « Ce sera un choix stratégique, pour choisir la personne en capacité de faire l'union à gauche, et de répondre aux préoccupations des Parisiennes et des Parisiens, comme le sujet de la santé que je porte au quotidien », déclarait-elle à propos de la primaire écologiste mi-janvier. Aminata Niakaté, figure montante d'EELV, porte-parole du parti depuis décembre 2022, est avocate de profession. Elle est d'abord conseillère municipale d'opposition à Vitry-sur-Seine entre 2014 et 2020, avant d'entrer au Conseil de Paris lors des dernières élections municipales. Candidate de l'union de la gauche dans la 13e circonscription de Paris aux élections législatives de 2022 et 2024, elle a échoué au second tour face à David Amiel (Renaissance).





Écologistes Primaire Municipale Paris Élections 2026 David Belliard Fatoumata Koné Anne-Claire Boux Aminata Niakaté

