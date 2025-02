Quatre ans de prison ferme pour un homme qui a volé le sac d'une octogénaire en la menaçant avec une fausse arme

Un homme de 25 ans a été condamné à quatre ans de prison ferme pour avoir volé le sac d'une octogénaire en la menaçant avec une fausse arme dans un parc de la Dordogne.

Jeudi 6 février, vers 7 heures, une femme de 81 ans promenait son chien dans le parc de Terrasson-Lavilledieu ( Dordogne ) lorsqu'elle fut agressée. Un homme de 25 ans la menaça en lui pointant une arme de poing factice sur la tempe et lui volant son sac à main. Il laissa traîner une canette de bière et un briquet sur le lieu de l'agression.

La brigade de gendarmerie de Terrasson réussit à interpeller l'agresseur quelques jours plus tard, le mercredi 12 février, grâce à l'ADN retrouvé sur ces objets. Le 14 février, Tao Goncalves Martins a comparu devant le tribunal judiciaire de Périgueux. Il a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu'il était sorti pour boire une dernière bière, sa cinquième ou sixième, et qu'il ne savait pas ce qui l'avait pris. Il a déjà été condamné six fois pour des vols en réunion, des vols aggravés et des violences avec usage d'une arme. L'arme utilisée ce jour-là était factice, une réplique d'Airsoft qu'il possédait pour « se protéger d'un ancien ami contre qui j'ai porté plainte et qui me menace quand je reviens à Terrasson ». La totalité des effets personnels de l'octogénaire a été retrouvée au domicile du mis en cause, sauf un billet de 50 euros. Tao Goncalves Martins a été condamné à quatre ans de prison ferme assortis d'un sursis probatoire de deux ans pendant une période de trois ans, ainsi qu'à une interdiction de paraître à Terrasson, de prendre contact avec la victime et de porter une arme. Il devra payer une amende de 800 euros et un plus de 3 000 euros de préjudice à la victime





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Vol Agression Faux Pistolet Dordogne Condamnation Prison Ferme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Homicide involontaire en Dordogne : Un homme condamné pour la mort de sa compagneUn homme de 38 ans a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de sa compagne dans un accident de la route en Dordogne. L'usage de cannabis a été détecté lors de la prise de sang effectuée sur le conducteur.

Lire la suite »

Assises de la Dordogne : 22 ans de réclusion requis contre l’homme accusé de meurtreKaled Moindjie est jugé depuis mercredi 29 janvier pour le meurtre de Rémi Milhares, en juin 2022 à Coulounieix-Chamiers

Lire la suite »

Pollution de l'eau potable par le CVM : la Dordogne particulièrement touchéeUn reportage sur les conséquences de la pollution de l'eau potable par le CVM en Dordogne. Des communes comme Val-de-Louyre-et-Caudeau ont été particulièrement touchées par cette contamination.

Lire la suite »

Dordogne: L'Eau du Robinet Contaminée par un CancérogèneUne commune de la Dordogne fait face à des concentrations alarmantes de CVM dans son réseau d'eau potable. Le CVM, un gaz cancérogène présent dans les canalisations en PVC posées avant 1980, a été détecté à des niveaux préoccupants, soulevant des questions sur la sécurité de l'eau dans la région.

Lire la suite »

Deux suspects d'une série de vols en Charente, Gironde et Périgord seront jugés en DordogneDeux suspects âgés de 27 et 28 ans, accusés d'avoir commis plusieurs vols de voitures et cambriolages dans les départements de la Charente, de la Gironde et de la Dordogne durant l'été 2024, seront jugés en Dordogne. Les deux suspects, qui se disputent aujourd'hui, ont été appréhendés après une enquête menée par la gendarmerie.

Lire la suite »

« Je suis disponible, j’ai de l’expérience » : une semaine de politique en DordogneBons mots et piques mesquines, grandes ambitions et petits mensonges, gaffes et loupés : ce qu’il ne fallait pas manquer, cette semaine, sur le front politique périgordin avec la rubrique Tambour de la rédaction de « Sud Ouest »

Lire la suite »