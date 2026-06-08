Quatorze personnes tuées et plus d'une vingtaine blessées dans des frappes israéliennes au Liban

Les autorités et la Croix-Rouge ont confirmé que quatorze personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Israël a promis de continuer à viser le Hezbollah pro-iranien malgré les menaces de nouvelles représailles de Téhéran.

Quatorze personnes ont été tuées et plus d'une vingtaine blessées lundi dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban , selon les autorités et la Croix-Rouge, Israël promettant de continuer à viser le Hezbollah pro-iranien malgré les menaces de nouvelles représailles de Téhéran .

Le ministère libanais de la Santé a annoncé que sept personnes, dont un enfant syrien et une femme, et huit blessés dont deux femmes, ont été touchés par une frappe israélienne dans la région de Nabatiyé. Dans la soirée, le ministère a indiqué qu'une frappe sur Tyr avait fait cinq morts et huit blessés. Plus tôt dans la soirée, l'armée israélienne avait lancé un appel à évacuer dans une zone de Tyr.

Une autre frappe dans la soirée a coûté la vie à deux personnes parmi lesquelles un enfant et fait dix blessés à Marwanieh, dans le sud, selon la même source. Lundi, les frappes israéliennes se sont abattues sur plus d'une quinzaine de localités dans le sud du Liban, notamment à Tyr, selon l'Agence nationale d'information libanaise (ANI, officielle). L'une des frappes a ciblé une voiture (...

) près d'un bâtiment de la Croix-Rouge libanaise dans cette ville côtière, selon la même source. Quatre secouristes ont été blessés dans cette frappe. Atteints par des éclats de verre, ils ont été hospitalisés, selon la Croix-Rouge. Le Hezbollah a revendiqué pour sa part de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas contre le nord d'Israël.

L'armée israélienne a de son côté affirmé que trois projectiles avaient été tirés du Liban en direction de soldats israéliens en opération dans le sud du Liban, et qu'un projectile supplémentaire était tombé à proximité des troupes sans faire de blessés. Lundi à la mi-journée, après des frappes réciproques depuis la veille au soir entre l'Iran et Israël, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé la cessation de l'opération, qualifiée de sévère riposte à Israël.

Mais il a prévenu qu'en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seraient entreprises. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a rétorqué que son pays continuerait d'agir contre le Hezbollah. Il a promis que toute tentative iranienne d'établir un lien entre le Liban et l'Iran afin d'attaquer Israël recevrait une réponse d'une grande force.

Téhéran insiste pour traiter en même temps le conflit entre Israël et le Hezbollah, et celui plus large au Moyen-Orient, tandis que les États-Unis souhaitent gérer le dossier libanais dans un second temps. Israël avait mené dimanche une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, qui a fait deux morts, en riposte à des tirs ayant visé son territoire, après avoir prévenu qu'il frapperait Beyrouth en cas d'attaques du Hezbollah contre son territoire.

Il s'agissait des premières frappes sur la banlieue sud de la capitale depuis un nouvel accord de cessez-le-feu annoncé mercredi à l'issue d'une quatrième session de négociations entre le Liban et Israël à Washington. Une trêve précédente avait été annoncée le 17 avril sans jamais être respectée. Depuis le début, le 2 mars, de la nouvelle guerre au Liban entre le Hezbollah pro-iranien et Israël, les frappes israéliennes ont fait plus de 3.600 morts selon les autorités





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